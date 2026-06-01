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Demeures avec garage à vendre en Moscou, Russie

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1 propriété total trouvé
Manoir 10 chambres dans Moscou, Russie
Manoir 10 chambres
Moscou, Russie
Nombre de pièces 30
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
Surface 4 704 m²
Nombre d'étages 2
Esthétique de l'immobilier de luxe de SmirexUn ensemble architectural dans le style de l'écl…
$110,00M
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Caractéristiques des propriétés en Moscou, Russie

avec Jardin
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