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Propriétées résidentielles à vendre en Maïkop, Russie

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1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Maïkop, Russie
UP UP
Appartement 2 chambres
Maïkop, Russie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 89 m²
Sol 12/14
Un appartement spacieux de trois pièces est proposé à la vente au 12ème étage d'un immeuble …
$175,000
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