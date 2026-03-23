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Bureaux à vendre en Krasnogorsk, Russie

propriété commerciale
4
entrepôts
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1 propriété total trouvé
Bureau 136 m² dans Krasnogorsk, Russie
Bureau 136 m²
Krasnogorsk, Russie
Surface 136 m²
Sol 4
Un bureau à Krasnogorsk. Il est vendu comme une entreprise de location prête à l'emploi, un …
$321,034
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