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Bâtiments de fabrication en Oblast de Kaliningrad, Russie

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Fabrication 146 m² dans Kaliningrad, Russie
Fabrication 146 m²
Kaliningrad, Russie
Surface 146 m²
Vente du bâtiment sur le terrain, Sovkhoznaya str., pos. Nevsky, district de Guryevsky, Kali…
$119,207
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