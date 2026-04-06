Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Chekhovsky District
  4. Commercial
  5. Entrepôt

Entrepôts à vendre en Chekhovsky District, Russie

Tchekhov
6
Stolbovaya
5
Entrepôt Supprimer
Tout effacer
19 propriétés total trouvé
Entrepôt 7 488 m² dans Stolbovaya, Russie
Entrepôt 7 488 m²
Stolbovaya, Russie
Surface 7 488 m²
Sol 1
Superficie de l'ABK : 288 m2. La taille de la pièce est de 150 * 48 m - deux travées de 150 …
$93,138
Laisser une demande
Entrepôt 27 000 m² dans Stolbovaya, Russie
Entrepôt 27 000 m²
Stolbovaya, Russie
Surface 27 000 m²
Sol 1
Numéro d'identification: w11670 Le complexe immobilier chauffé de la classe B est offert à l…
$24,88M
Laisser une demande
Entrepôt 1 470 m² dans Chekhovsky District, Russie
Entrepôt 1 470 m²
Chekhovsky District, Russie
Surface 1 470 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la vente. Région de Moscou, Chekhov, village de Gavriko…
$1,74M
Laisser une demande
Entrepôt 13 230 m² dans Chekhovsky District, Russie
Entrepôt 13 230 m²
Chekhovsky District, Russie
Surface 13 230 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la vente. Région de Moscou, Chekhov, village de Gavriko…
$15,63M
Laisser une demande
Entrepôt 735 m² dans Chekhovsky District, Russie
Entrepôt 735 m²
Chekhovsky District, Russie
Surface 735 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la vente. Région de Moscou, Chekhov, village de Gavriko…
$868,503
Laisser une demande
Entrepôt 5 880 m² dans Chekhovsky District, Russie
Entrepôt 5 880 m²
Chekhovsky District, Russie
Surface 5 880 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la vente. Région de Moscou, Chekhov, village de Gavriko…
$6,95M
Laisser une demande
Entrepôt 1 533 m² dans Tchekhov, Russie
Entrepôt 1 533 m²
Tchekhov, Russie
Surface 1 533 m²
Sol 1
Arenda est un bâtiment séparé de 2 étages dans un bâtiment chauffé par la capitale, de hauts…
$10,485
Laisser une demande
Entrepôt 2 036 m² dans Tchekhov, Russie
Entrepôt 2 036 m²
Tchekhov, Russie
Surface 2 036 m²
Sol 1
Un terrain dans les montagnes. Tchékhov. Le centre d'une grande zone industrielle. Contre un…
$10,573
Laisser une demande
Entrepôt 2 036 m² dans Tchekhov, Russie
Entrepôt 2 036 m²
Tchekhov, Russie
Surface 2 036 m²
Sol 1
Un terrain dans les montagnes. Tchékhov. Le centre d'une grande zone industrielle. Contre un…
$1,16M
Laisser une demande
Entrepôt 10 000 m² dans Chekhovsky District, Russie
Entrepôt 10 000 m²
Chekhovsky District, Russie
Surface 10 000 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, Chekhov, village de Lutoretsko…
$134,748
Laisser une demande
Entrepôt 4 536 m² dans Stolbovaya, Russie
Entrepôt 4 536 m²
Stolbovaya, Russie
Surface 4 536 m²
Sol 1
Mise en page ouverte + ABC. Entrepôt de produits finis. Étendue. Porte métallique 2 pièces. …
$56,420
Laisser une demande
Entrepôt 1 800 m² dans Stolbovaya, Russie
Entrepôt 1 800 m²
Stolbovaya, Russie
Surface 1 800 m²
Sol 1
La superficie totale du bâtiment : 1 800 m2. La taille de la chambre est de 24 * 60 m. Haute…
$22,389
Laisser une demande
Entrepôt 3 000 m² dans Chekhovsky District, Russie
Entrepôt 3 000 m²
Chekhovsky District, Russie
Surface 3 000 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, Chekhov, village de Lutoretsko…
$40,424
Laisser une demande
Entrepôt 1 900 m² dans Tchekhov, Russie
Entrepôt 1 900 m²
Tchekhov, Russie
Surface 1 900 m²
Sol 1
Numéro d'identification: w12327 Le hangar chauffé classe B est offert à la location. Région …
$15,361
Laisser une demande
Entrepôt 6 000 m² dans Chekhovsky District, Russie
Entrepôt 6 000 m²
Chekhovsky District, Russie
Surface 6 000 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, Chekhov, village de Lutoretsko…
$80,849
Laisser une demande
Entrepôt 2 116 m² dans Stolbovaya, Russie
Entrepôt 2 116 m²
Stolbovaya, Russie
Surface 2 116 m²
Sol 1
Surface totale du bâtiment : 2 116 m2. La taille de la chambre est de 18 * 110 m. Hauteur du…
$26,319
Laisser une demande
Entrepôt 24 160 m² dans Tchekhov, Russie
Entrepôt 24 160 m²
Tchekhov, Russie
Surface 24 160 m²
Sol 1
Nous vous proposons à la location une chambre de classe "A" d'une superficie de 12200 m2. Li…
$381,897
Laisser une demande
Entrepôt 1 850 m² dans Krukovo, Russie
Entrepôt 1 850 m²
Krukovo, Russie
Surface 1 850 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L4931 Un entrepôt de 700 m2 est proposé à la location. Lieu: Région…
$14,037
Laisser une demande
Entrepôt 3 238 m² dans Tchekhov, Russie
Entrepôt 3 238 m²
Tchekhov, Russie
Surface 3 238 m²
Sol 1
A vendre est offert complexe immobilier situé: Tchekhov, Simferopol autoroute, 55 km de Mosc…
$2,36M
Laisser une demande

Types de propriétés en Chekhovsky District

propriété commerciale
Realting.com
Aller