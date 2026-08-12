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Bâtiments de fabrication en District fédéral central, Russie

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Moscou
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18 propriétés total trouvé
Fabrication 414 m² dans Moscou, Russie
Fabrication 414 m²
Moscou, Russie
Surface 414 m²
Complexe industriel de haute technologie de classe A est un bâtiment de 8 étages de type pan…
$846,625
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Fabrication 710 m² dans Moscou, Russie
Fabrication 710 m²
Moscou, Russie
Surface 710 m²
Complexe industriel de haute technologie de classe A est un bâtiment de 8 étages de type pan…
$1,51M
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Fabrication 951 m² dans Moscou, Russie
Fabrication 951 m²
Moscou, Russie
Surface 951 m²
Complexe industriel de haute technologie de classe A est un bâtiment de 8 étages de type pan…
$2,27M
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TekceTekce
Fabrication 1 142 m² dans Moscou, Russie
Fabrication 1 142 m²
Moscou, Russie
Surface 1 142 m²
Complexe industriel de haute technologie de classe A est un bâtiment de 8 étages de type pan…
$2,40M
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Fabrication 709 m² dans Moscou, Russie
Fabrication 709 m²
Moscou, Russie
Surface 709 m²
Complexe industriel de haute technologie de classe A est un bâtiment de 8 étages de type pan…
$1,54M
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Fabrication 972 m² dans Moscou, Russie
Fabrication 972 m²
Moscou, Russie
Surface 972 m²
Complexe industriel de haute technologie de classe A est un bâtiment de 8 étages de type pan…
$2,00M
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Fabrication 618 m² dans Moscou, Russie
Fabrication 618 m²
Moscou, Russie
Surface 618 m²
Complexe industriel de haute technologie de classe A est un bâtiment de 8 étages de type pan…
$1,37M
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Fabrication 970 m² dans Moscou, Russie
Fabrication 970 m²
Moscou, Russie
Surface 970 m²
Complexe industriel de haute technologie de classe A est un bâtiment de 8 étages de type pan…
$2,12M
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Fabrication 954 m² dans Moscou, Russie
Fabrication 954 m²
Moscou, Russie
Surface 954 m²
Complexe industriel de haute technologie de classe A est un bâtiment de 8 étages de type pan…
$2,12M
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Fabrication 551 m² dans Moscou, Russie
Fabrication 551 m²
Moscou, Russie
Surface 551 m²
Complexe industriel de haute technologie de classe A est un bâtiment de 8 étages de type pan…
$1,29M
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Fabrication 970 m² dans Moscou, Russie
Fabrication 970 m²
Moscou, Russie
Surface 970 m²
Complexe industriel de haute technologie de classe A est un bâtiment de 8 étages de type pan…
$2,54M
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Fabrication 707 m² dans Moscou, Russie
Fabrication 707 m²
Moscou, Russie
Surface 707 m²
Complexe industriel de haute technologie de classe A est un bâtiment de 8 étages de type pan…
$1,63M
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Fabrication 973 m² dans Moscou, Russie
Fabrication 973 m²
Moscou, Russie
Surface 973 m²
Complexe industriel de haute technologie de classe A est un bâtiment de 8 étages de type pan…
$1,96M
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Fabrication 951 m² dans Moscou, Russie
Fabrication 951 m²
Moscou, Russie
Surface 951 m²
Complexe industriel de haute technologie de classe A est un bâtiment de 8 étages de type pan…
$2,68M
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Fabrication 1 144 m² dans Moscou, Russie
Fabrication 1 144 m²
Moscou, Russie
Surface 1 144 m²
Complexe industriel de haute technologie de classe A est un bâtiment de 8 étages de type pan…
$2,36M
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Fabrication 1 140 m² dans Moscou, Russie
Fabrication 1 140 m²
Moscou, Russie
Surface 1 140 m²
Complexe industriel de haute technologie de classe A est un bâtiment de 8 étages de type pan…
$2,53M
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Fabrication 952 m² dans Moscou, Russie
Fabrication 952 m²
Moscou, Russie
Surface 952 m²
Complexe industriel de haute technologie de classe A est un bâtiment de 8 étages de type pan…
$2,16M
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Fabrication 140 000 m² dans Lobnia, Russie
Fabrication 140 000 m²
Lobnia, Russie
Surface 140 000 m²
Proposé à la vente usine dans le centre de Lobnya (MO) Spécialisation - plomberie céramique …
$229,13M
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