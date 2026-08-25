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Bureaux à vendre en Balachikha, Russie

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1 propriété total trouvé
Bureau 147 m² dans Balachikha, Russie
Bureau 147 m²
Balachikha, Russie
Surface 147 m²
Sol 1
A vendre. Espace libre. Bonne disposition, hauteur du plafond - 3 m. Il y a de la place pou…
$474 645
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