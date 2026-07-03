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Propriétées résidentielles à vendre en Arsanzelmenskoe selskoe poselenie, Russie

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1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Arsanzelmenskoe selskoe poselenie, Russie
Appartement 2 chambres
Arsanzelmenskoe selskoe poselenie, Russie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Sol 8/16
$184,000
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Caractéristiques des propriétés en Arsanzelmenskoe selskoe poselenie, Russie

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