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Entrepôts à vendre en Aprelevka, Russie

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Entrepôt 8 300 m² dans Aprelevka, Russie
Entrepôt 8 300 m²
Aprelevka, Russie
Surface 8 300 m²
Sol 1
Numéro d'identification: w7425 Le complexe se compose de 3 bâtiments séparés (1415 m2, 3237 …
$6,92M
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