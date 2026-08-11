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Immobilier commercial en Aprelevka, Russie

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2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 173 m² dans Aprelevka, Russie
Propriété commerciale 173 m²
Aprelevka, Russie
Surface 173 m²
Le complexe résidentiel se compose de 16 bâtiments résidentiels d'une hauteur de 6 à 12 étag…
$624,828
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Entrepôt 2 638 m² dans Aprelevka, Russie
Entrepôt 2 638 m²
Aprelevka, Russie
Surface 2 638 m²
Sol 1
L'entrepôt est sur trois étages. Il y a deux silos de transport d'une capacité de 2 tonnes. …
$27,471
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