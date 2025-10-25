  1. Realting.com
Nouveaux bâtiments à vendre en Bucarest

Commerce 10% Yield Warehouse fully rented
Bucarest, Roumanie
depuis
$1,59M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
We present an exceptional long-term investment opportunity: a warehouse situated in the Pantelimon area, just 0.8 km from the Bucharest Ring Road. With superb access to the Ring Road and a bus stop located right in front, commuting for employees is extremely convenient. This warehouse curren…
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Barajul Arges Street Bucharest
Complexe résidentiel Barajul Arges Street Bucharest
Bucarest, Roumanie
depuis
$1,64M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 5
Surface 1 265 m²
We're selling a gorgeous, fully furnished penthouse in a new building in French Village, super close to Herastrau Park. Check out this unique, luxury furnished penthouse in French Village, just a couple minutes from the biggest park in Bucharest. Its the highly rated neighborhood of the R…
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
