avec jardin Studios à vendre en Portugal

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Studio dans Porto, Portugal
Studio
Porto, Portugal
Surface 89 m²
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$420,716
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Studio dans Carvoeiro, Portugal
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$409,029
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Studio dans Monchique, Portugal
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Monchique, Portugal
Surface 45 m²
Villa Termal das Caldas de Monchique Spa Resort est un complexe hôtelier à Monchique, Algarv…
$327,223
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CoexCoex
Studio dans Porto, Portugal
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Porto, Portugal
Surface 57 m²
Un studio entièrement neuf d'une superficie de 57 m2 avec 2 balcons de 3m2. Le bâtiment fait…
$543,424
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