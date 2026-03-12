Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Studios à vendre en Porto, Portugal

11 propriétés total trouvé
Studio dans Porto, Portugal
Studio
Porto, Portugal
Surface 89 m²
Appartement 88.9 m2, balcon 8m2 et vue sur le jardin, situé dans le centre de Porto.Le bâtim…
$415,652
Studio dans Porto, Portugal
Studio
Porto, Portugal
Surface 58 m²
Studio de 58 m2, dans un nouveau complexe au centre de Porto. Le bâtiment est situé dans un …
$404,106
Studio dans Porto, Portugal
Studio
Porto, Portugal
Surface 57 m²
Un studio entièrement neuf d'une superficie de 57 m2 avec 2 balcons de 3m2. Le bâtiment fait…
$536,883
Studio 1 chambre dans Matosinhos, Portugal
Studio 1 chambre
Matosinhos, Portugal
Chambres 1
Surface 39 m²
Un tout nouveau studio T1 (T0) d'une superficie totale de 39 m2, un balcon de 3 m2 et une sa…
$173,188
Studio 1 chambre dans Vila Nova de Gaia, Portugal
Studio 1 chambre
Vila Nova de Gaia, Portugal
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 1/4
The residential complex is located in the heart of the historic center of Vila Nova de Gaia.…
$664,808
Studio dans Porto, Portugal
Studio
Porto, Portugal
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Sol 2/4
ЗОЛОТАЯ ВИЗА! СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Это особняк из 4х этажей. На нижнем этаже находится действую…
$426,792
Studio 1 chambre dans Porto, Portugal
Studio 1 chambre
Porto, Portugal
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 29 m²
An excellent development with a guaranteed return of 4% per year (for 5 years). The devel…
$190,620
Studio 1 chambre dans Vila Nova de Gaia, Portugal
Studio 1 chambre
Vila Nova de Gaia, Portugal
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 67 m²
Sol 3/3
This studio apartment is located in the heart of the historic area of ​​Vila Nova de Gaia. T…
$536,050
Studio 2 chambres dans Porto, Portugal
Studio 2 chambres
Porto, Portugal
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 58 m²
The property is located at Rua De Belmonte 103 in the heart of the historic city center of P…
$33,92M
Studio 1 chambre dans Porto, Portugal
Studio 1 chambre
Porto, Portugal
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Sol 4
Studio apartment of 48 m2, 400 m from the metro station, includes: - living room with open …
$280,990
Studio 2 chambres dans Porto, Portugal
Studio 2 chambres
Porto, Portugal
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 91 m²
Sol 1
Designed to give tenants a sense of rural living in the vibrant city center, the Bons-Jardin…
$443,50M
