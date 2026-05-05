Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Résidentiel
  4. Studio
  5. Garage

avec garage Studios à vendre en Portugal

;
Lisbonne
7
Porto
8
Albufeira
4
Olhao
7
Montrer plus
1 propriété total trouvé
Studio dans Sesimbra, Portugal
Studio
Sesimbra, Portugal
Surface 39 m²
Studio dans le complexe touristique Sesimbra Golden Beach, situé sur la première ligne de la…
$344,753
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Portugal

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller