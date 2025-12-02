Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons Piscine à vendre en Silves, Portugal

3 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Silves, Portugal
Villa 4 chambres
Silves, Portugal
Chambres 4
Surface 214 m²
Cette toute nouvelle villa moderne est à distance de marche de la ville historique de Silves…
$730,993
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Silves, Portugal
Maison de ville 2 chambres
Silves, Portugal
Chambres 2
Surface 80 m²
Une maison de deux chambres et une piscine privée située sur un complexe de golf à Silves, A…
$464,122
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Silves, Portugal
Villa 4 chambres
Silves, Portugal
Chambres 4
Surface 178 m²
Situé à Silves, l'une des villes les plus médiévales du Portugal, plein d'histoire et de cha…
$638,169
Laisser une demande
