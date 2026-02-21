Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Algoz
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Algoz, Portugal

4 propriétés total trouvé
Maison 5 chambres dans Algoz, Portugal
Maison 5 chambres
Algoz, Portugal
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 170 m²
Villa de 5 chambres, 170 m2 (surface brute de construction) et 2, 540 m2 (terre), avec un pr…
$922,364
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Algoz, Portugal
Maison 5 chambres
Algoz, Portugal
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 170 m²
Villa de 5 chambres, 170 m2 (surface brute de construction) et 2, 540 m2 (terre), avec un pr…
$922,364
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Algoz, Portugal
Maison 5 chambres
Algoz, Portugal
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 170 m²
Villa de 5 chambres, 170 m2 (surface brute de construction) et 2, 540 m2 (terre), avec un pr…
$920,639
Laisser une demande
OneOne
Maison 5 chambres dans Algoz, Portugal
Maison 5 chambres
Algoz, Portugal
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 170 m²
Villa de 5 chambres, 170 m2 (surface brute de construction) et 2, 540 m2 (terre), avec un pr…
$920,639
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller