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Piscine Studios à vendre en Setúbal, Portugal

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2 propriétés total trouvé
Studio dans Sesimbra, Portugal
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Surface 46 m²
Nouveau studio d'une superficie totale de 46 m2, 1 place de parking et un balcon dans le com…
$479,463
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Caractéristiques des propriétés en Setúbal, Portugal

avec Garage
avec Vue sur la mer
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
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