Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Setúbal
  4. Résidentiel
  5. Studio
  6. Garage

avec garage Studios à vendre en Setúbal, Portugal

;
1 propriété total trouvé
Studio dans Sesimbra, Portugal
Studio
Sesimbra, Portugal
Surface 39 m²
Studio dans le complexe touristique Sesimbra Golden Beach, situé sur la première ligne de la…
$344,753
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Setúbal, Portugal

avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller