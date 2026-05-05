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près du club de golf Studios à vendre en Setúbal, Portugal

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1 propriété total trouvé
Studio dans Sesimbra, Portugal
Studio
Sesimbra, Portugal
Surface 46 m²
Nouveau studio d'une superficie totale de 46 m2, 1 place de parking et un balcon dans le com…
$479,463
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Caractéristiques des propriétés en Setúbal, Portugal

avec Garage
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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