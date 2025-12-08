Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Quarteira, Portugal

Maison 7 chambres dans Loule, Portugal
Maison 7 chambres
Loule, Portugal
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 271 m²
Villa de 7 chambres, Loulé, FaroCette propriété offre une occasion exceptionnelle pour une f…
$2,20M
Villa 3 chambres dans Loule, Portugal
Villa 3 chambres
Loule, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 290 m²
Cette villa de 3+1 chambres avec piscine privée est à vendre à Quarteira, située dans un emp…
$1,51M
Villa 5 chambres dans Loule, Portugal
Villa 5 chambres
Loule, Portugal
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 504 m²
$3,34M
Villa 4 chambres dans Loule, Portugal
Villa 4 chambres
Loule, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 305 m²
Nombre d'étages 3
This property is an excellent opportunity for you if you are looking for an investment oppor…
$758,299
Villa 5 chambres dans Loule, Portugal
Villa 5 chambres
Loule, Portugal
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 336 m²
Nombre d'étages 3
Villa de 5 chambres avec piscine, jardin privé et garage pour 2 voitures, à seulement quelqu…
$2,03M
Villa 4 chambres dans Loule, Portugal
Villa 4 chambres
Loule, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 169 m²
Superbe Vila Sol Golf Resort Villa 4 chambres , piscine en eau salée et intérieurs designEnt…
$2,26M
Villa 3 chambres dans Loule, Portugal
Villa 3 chambres
Loule, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 290 m²
Cette villa de 3+1 chambres avec piscine privée est à vendre à Quarteira, située dans un emp…
$1,51M
Villa 4 chambres dans Loule, Portugal
Villa 4 chambres
Loule, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 626 m²
Cette villa de luxe Algarve à vendre est une maison moderne exceptionnelle située sur un ter…
$6,02M
Maison 6 chambres dans Loule, Portugal
Maison 6 chambres
Loule, Portugal
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 555 m²
Nombre d'étages 2
Stunning Family Villa Overlooking Millennium Golf Course, featuring: - 6 Bedrooms (5 en suit…
$2,85M
Villa 4 chambres dans Loule, Portugal
Villa 4 chambres
Loule, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 164 m²
Situé à l'entrée de Quarteira, près du prestigieux Vila Sol et à proximité de la sortie 125,…
$752,765
Villa 3 chambres dans Loule, Portugal
Villa 3 chambres
Loule, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Niché dans le quartier de Semino à Quarteira, ce charmant vila offre une retraite tranquille…
$983,227
Villa 4 chambres dans Loule, Portugal
Villa 4 chambres
Loule, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 228 m²
Vivez l'ultime dans la station de golf de luxe avec cette extraordinaire villa de 3+1 chambr…
$3,07M
Villa 4 chambres dans Loule, Portugal
Villa 4 chambres
Loule, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 150 m²
Cette superbe villa de 4 chambres, entièrement remodelée avec un projet architectural modern…
$3,42M
Maison 4 chambres dans Loule, Portugal
Maison 4 chambres
Loule, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
Nombre d'étages 3
Excellente villa avec piscine, située à Vila Sol, en phase finale de construction. Cette v…
$3,07M
Villa 4 chambres dans Loule, Portugal
Villa 4 chambres
Loule, Portugal
Chambres 4
Surface 313 m²
Superbe villa avec quatre chambres et une piscine dans le complexe intérieur Vila Sol Le pre…
$1,97M
Maison 4 chambres dans Loule, Portugal
Maison 4 chambres
Loule, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 229 m²
Magnificent villa in the heart of Vilamoura, exclusively available for discerning lovers of …
$846,987
Maison 6 chambres dans Loule, Portugal
Maison 6 chambres
Loule, Portugal
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 721 m²
Nombre d'étages 3
Fantastic detached villa with 6 bedrooms, swimming pool and a vast garden, located in Fonte …
$7,25M
Villa 4 chambres dans Loule, Portugal
Villa 4 chambres
Loule, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Excellente villa de style contemporain, située dans l'une des zones les plus privilégiées de…
$11,57M
Villa 5 chambres dans Loule, Portugal
Villa 5 chambres
Loule, Portugal
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 252 m²
Nombre d'étages 3
Villa neuve à Vilamoura, avec une architecture contemporaine, des finitions sophistiquées et…
$3,52M
Caractéristiques des propriétés en Quarteira, Portugal

