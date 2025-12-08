Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Quarteira
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Piscine

Maisons Piscine à vendre en Quarteira, Portugal

Villa 4 chambres dans Loule, Portugal
Villa 4 chambres
Loule, Portugal
Chambres 4
Surface 313 m²
Superbe villa avec quatre chambres et une piscine dans le complexe intérieur Vila Sol Le pre…
$1,97M
Villa 5 chambres dans Loule, Portugal
Villa 5 chambres
Loule, Portugal
Chambres 5
Surface 415 m²
One Six Villas est six superbes villas connectées modernes avec piscines privées, avec un de…
$1,80M
Villa 4 chambres dans Loule, Portugal
Villa 4 chambres
Loule, Portugal
Chambres 4
Surface 350 m²
Maison de 4 chambres d'une superficie de 350 mètres carrés.m, entièrement neuve, avec 3 plac…
$3,61M
Caractéristiques des propriétés en Quarteira, Portugal

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
