  2. Portugal
  3. Olhao
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Olhao, Portugal

villas
4
11 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Moncarapacho, Portugal
Maison 3 chambres
Moncarapacho, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
New 3-bedroom villa with pool and sea views located in Fuseta, Olhão, Algarve. Stunning thre…
$808,570
Maison de ville 2 chambres dans Olhao, Portugal
Maison de ville 2 chambres
Olhao, Portugal
Chambres 2
Surface 110 m²
Maison de bande à remodeler, style traditionnel implanté dans un terrain plat de 162m2, près…
$221,895
Maison de ville 3 chambres dans Fuseta, Portugal
Maison de ville 3 chambres
Fuseta, Portugal
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Nombre d'étages 2
Excellente maison de 3 chambres située dans le charmant village côtier de Fuseta, Algarve.Ce…
$802,598
Villa 3 chambres dans Olhao, Portugal
Villa 3 chambres
Olhao, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 280 m²
This charming detached villa, which combines authentic Algarve character with modern upgrade…
$865,101
Maison 4 chambres dans Quelfes, Portugal
Maison 4 chambres
Quelfes, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 342 m²
Villa de 4 chambres en construction avec piscine et vue sur la campagne - Olhão Située dans…
$418,472
Maison dans Olhao, Portugal
Maison
Olhao, Portugal
Set of buildings in the center of Olhão with the possibility of transformation into a villa.…
$669,555
Villa 3 chambres dans Quelfes, Portugal
Villa 3 chambres
Quelfes, Portugal
Chambres 3
Surface 139 m²
La nouvelle maison de 3 chambres est située dans la partie nord d'Olhán, l'une des villes le…
$403,700
Villa 7 chambres dans Olhao, Portugal
Villa 7 chambres
Olhao, Portugal
Chambres 7
Nombre de salles de bains 5
Surface 600 m²
Nombre d'étages 2
Cette Quinta Manor House près de Fuseta est située sur un terrain de 40 000 m², offrant un e…
$1,90M
Maison 4 chambres dans Quelfes, Portugal
Maison 4 chambres
Quelfes, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Townhouse in the final stages of construction, located in the parish of Quelfes, in the muni…
$546,803
Maison 4 chambres dans Quelfes, Portugal
Maison 4 chambres
Quelfes, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Maison de ville en phase finale de construction, située dans la paroisse de Quelfes, dans la…
$557,962
Villa 8 chambres dans Quelfes, Portugal
Villa 8 chambres
Quelfes, Portugal
Chambres 8
Nombre de salles de bains 7
Surface 260 m²
Nombre d'étages 2
Inserted in a plot with 1.355,00 m2, this villa is located in a residential area for excelle…
$892,740
Caractéristiques des propriétés en Olhao, Portugal

