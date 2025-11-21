Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons avec terrasse à vendre en Olhao, Portugal

villas
4
1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Quelfes, Portugal
Villa 3 chambres
Quelfes, Portugal
Chambres 3
Surface 139 m²
La nouvelle maison de 3 chambres est située dans la partie nord d'Olhán, l'une des villes le…
$403,700
Laisser une demande
Caractéristiques des propriétés en Olhao, Portugal

avec Jardin
Bon marché
Luxe
