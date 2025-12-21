Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Loule
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Terrasse

Maisons avec terrasse à vendre en Loule, Portugal

Quarteira
58
Almancil
43
Boliqueime
12
6 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Loule, Portugal
Villa 3 chambres
Loule, Portugal
Chambres 3
Surface 277 m²
Deux villas jumelées avec 2 étages plus un sous-sol. Le premier étage se compose d'un hall d…
$1,64M
Villa 5 chambres dans Boliqueime, Portugal
Villa 5 chambres
Boliqueime, Portugal
Chambres 5
Charmante villa 5 + 1 chambre avec piscine privée et vue panoramique sur la mer près de Boli…
$2,23M
Villa 4 chambres dans Loule, Portugal
Villa 4 chambres
Loule, Portugal
Chambres 4
Surface 313 m²
Superbe villa avec quatre chambres et une piscine dans le complexe intérieur Vila Sol Le pre…
$1,99M
NicoleNicole
Villa 4 chambres dans Loule, Portugal
Villa 4 chambres
Loule, Portugal
Chambres 4
Surface 350 m²
Maison de 4 chambres d'une superficie de 350 mètres carrés.m, entièrement neuve, avec 3 plac…
$3,63M
Maison de ville 3 chambres dans Loule, Portugal
Maison de ville 3 chambres
Loule, Portugal
Chambres 3
Surface 265 m²
Une superbe maison de ville de 3 chambres conçue par Vasco Vieira est située dans un cadre l…
$2,23M
Villa 5 chambres dans Loule, Portugal
Villa 5 chambres
Loule, Portugal
Chambres 5
Surface 415 m²
One Six Villas est six superbes villas connectées modernes avec piscines privées, avec un de…
$1,82M
Estate Service 24Estate Service 24

Types de propriétés en Loule

villas
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Loule, Portugal

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
