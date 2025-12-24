Maisons à vendre en Loule, Portugal

Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Quarteira
58
Almancil
43
Boliqueime
12
170 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Loule, Portugal
Villa 4 chambres
Loule, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 169 m²
Superbe Vila Sol Golf Resort Villa 4 chambres , piscine en eau salée et intérieurs designEnt…
$2,26M
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Loule, Portugal
Maison 4 chambres
Loule, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 300 m²
Nous vous présentons cette superbe maison d'un seul étage, récemment construite avec des fin…
$3,36M
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans Loule, Portugal
Villa 6 chambres
Loule, Portugal
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 546 m²
Cette villa de six chambres à vendre est nichée dans un quartier tranquille d'Almancil, à un…
$2,90M
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Loule, Portugal
Maison 4 chambres
Loule, Portugal
Chambres 4
Surface 732 m²
Villa de 4 chambres à Quinta do LagoCette majestueuse villa en construction, avec 4 chambres…
$14,49M
Laisser une demande
Villa 7 chambres dans Boliqueime, Portugal
Villa 7 chambres
Boliqueime, Portugal
Chambres 7
Surface 644 m²
Cette villa avec vue sur la mer de 7 chambres à vendre à Boliqueime est située à 10 km de de…
$2,14M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Loule, Portugal
Villa 3 chambres
Loule, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 290 m²
Cette villa de 3+1 chambres avec piscine privée est à vendre à Quarteira, située dans un emp…
$1,51M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Loule, Portugal
Villa 3 chambres
Loule, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 126 m²
Une villa exclusive, actuellement en construction, sera achevée d'ici la fin de 2024. Situé …
$1,27M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Loule, Portugal
Villa 4 chambres
Loule, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 150 m²
Cette superbe villa de 4 chambres, entièrement remodelée avec un projet architectural modern…
$3,42M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Loule, Portugal
Villa 3 chambres
Loule, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 126 m²
Une villa exclusive, actuellement en construction, sera achevée d'ici la fin de 2024. Situé …
$1,27M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Loule, Portugal
Villa 5 chambres
Loule, Portugal
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 336 m²
Nombre d'étages 3
Villa de 5 chambres avec piscine, jardin privé et garage pour 2 voitures, à seulement quelqu…
$2,03M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Loule, Portugal
Villa 3 chambres
Loule, Portugal
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 257 m²
Nombre d'étages 3
Fantastique villa de 3 chambres avec 4 façades à Quarteira, près de Vilamoura, l'une des rég…
$1,46M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Loule, Portugal
Villa 4 chambres
Loule, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 156 m²
Cette charmante villa traditionnelle à Benafim est à vendre, située sur un terrain de 799 m2…
$393,754
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Loule, Portugal
Villa 4 chambres
Loule, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 228 m²
Vivez l'ultime dans la station de golf de luxe avec cette extraordinaire villa de 3+1 chambr…
$3,07M
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Loule, Portugal
Maison 5 chambres
Loule, Portugal
Chambres 5
Nombre de salles de bains 9
Nombre d'étages 4
Nichée dans la station balnéaire exclusive de Quinta do Lago, Horizon Villa est l'incarnatio…
$8,93M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Loule, Portugal
Villa 4 chambres
Loule, Portugal
Chambres 4
Surface 350 m²
Maison de 4 chambres d'une superficie de 350 mètres carrés.m, entièrement neuve, avec 3 plac…
$3,63M
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Benafim, Portugal
Maison 3 chambres
Benafim, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 303 m²
Nouvelle villa de 3 chambres avec piscine et jardin, située dans une station de golf de luxe…
$3,19M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Loule, Portugal
Villa 4 chambres
Loule, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 626 m²
Cette villa de luxe Algarve à vendre est une maison moderne exceptionnelle située sur un ter…
$6,02M
Laisser une demande
Maison 6 chambres dans Benafim, Portugal
Maison 6 chambres
Benafim, Portugal
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 451 m²
Nouvelle villa de 6 chambres avec piscine et jardin, située dans une station de golf de luxe…
$4,64M
Laisser une demande
