Immobilier commercial en Lisbonne, Portugal

hôtels
6
magasins
6
30 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 872 m² dans Cascais, Portugal
Propriété commerciale 872 m²
Cascais, Portugal
Surface 872 m²
Les locaux commerciaux de 872 m2 sont situés à Junqueiro, dans un excellent quartier de Kark…
$1,20M
Propriété commerciale 11 m² dans Madalena, Portugal
Propriété commerciale 11 m²
Madalena, Portugal
Surface 11 m²
Bureau situé dans un immeuble très bien situé, près de l'Auditório José Afonso. Excellent…
$37,083
Boutique 60 m² dans Lisbonne, Portugal
Boutique 60 m²
Lisbonne, Portugal
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Magasiner dans un complexe résidentiel à Lisbonne d'une superficie de 60 m2. Le bâtiment a é…
$732,004
Entrepôt 4 901 m² dans Vila Franca de Xira, Portugal
Entrepôt 4 901 m²
Vila Franca de Xira, Portugal
Surface 4 901 m²
Nombre d'étages 3
The property is on the ground floor of the building and includes 1457 SQM + 200 SQM of stora…
$3,06M
Hôtel 60 m² dans Lisbonne, Portugal
Hôtel 60 m²
Lisbonne, Portugal
Surface 60 m²
Luxurious apartments with exquisite design have an excellent location in the heart of Lisbon…
$499,917
Hôtel 114 m² dans Alcantara, Portugal
Hôtel 114 m²
Alcantara, Portugal
Surface 114 m²
Luxurious apartments with modern design are located in the historic district of Lisbon. All …
$1,05M
Hôtel 189 m² dans Alcantara, Portugal
Hôtel 189 m²
Alcantara, Portugal
Surface 189 m²
Luxurious apartments with modern design are located in the historic district of Lisbon. All …
$2,50M
Propriété commerciale 308 m² dans Madalena, Portugal
Propriété commerciale 308 m²
Madalena, Portugal
Nombre de salles de bains 1
Surface 308 m²
Propriété Comerciale, situé à proximité de tous les services et commerces, facile daccès. …
$609,228
T3 Apartment with 177 m² dans Santo Quintino, Portugal
T3 Apartment with 177 m²
Santo Quintino, Portugal
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 226 m²
3-bedroom apartment just 290 m away from the Marginal! Luxury apartments with modern desi…
$2,68M
Boutique 218 m² dans Lisbonne, Portugal
Boutique 218 m²
Lisbonne, Portugal
Surface 218 m²
Excellente installation commerciale dans un immeuble résidentiel, gratuit et prêt à louer. V…
$1,70M
Propriété commerciale 66 m² dans Madalena, Portugal
Propriété commerciale 66 m²
Madalena, Portugal
Surface 66 m²
Bureau situé au cur de Paços de Arco, près de lécole secondaire Lus de Freitas Branco et du …
$275,477
Propriété commerciale 205 m² dans Madalena, Portugal
Propriété commerciale 205 m²
Madalena, Portugal
Nombre de salles de bains 1
Surface 205 m²
Magasin avec terrasse situé à Barreiro. La propriété se compose d'une grande pièce, d'une …
$143,036
Hôtel 55 m² dans Lisbonne, Portugal
Hôtel 55 m²
Lisbonne, Portugal
Surface 55 m²
The luxury, exquisite design apartments have a great location in the heart of Lisbon, next t…
$549,909
Investissement 76 m² dans Madalena, Portugal
Investissement 76 m²
Madalena, Portugal
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 76 m²
Immeuble avec 1 appartement en duplex, respectant sur son extérieur le projet architectural …
$418,513
Propriété commerciale 91 m² dans Madalena, Portugal
Propriété commerciale 91 m²
Madalena, Portugal
Nombre de salles de bains 2
Surface 91 m²
Magasin en plein cur de Paço de Arcos, près du lycée Luis de Freitas Branco et du pavillon J…
$301,965
Propriété commerciale 204 m² dans Madalena, Portugal
Propriété commerciale 204 m²
Madalena, Portugal
Nombre de salles de bains 1
Surface 204 m²
Grand espace commercial inséré dans un rez-de-chaussée, avec plus de 200 m2. L'espace com…
$148,334
Hôtel 62 m² dans Alcantara, Portugal
Hôtel 62 m²
Alcantara, Portugal
Surface 62 m²
Luxurious apartments with modern design are located in the historic district of Lisbon. All …
$769,872
Boutique 126 m² dans Lisbonne, Portugal
Boutique 126 m²
Lisbonne, Portugal
Surface 126 m²
Magasin bien situé, à quelques mètres de l'Avenida da Liberdade, proche de toutes sortes de …
$1,27M
Propriété commerciale dans Torres Vedras, Portugal
Propriété commerciale
Torres Vedras, Portugal
Un terrain avec un projet approuvé et une licence de paiement à Vila de Encantos - Tursifal,…
$662,289
Boutique 126 m² dans Lisbonne, Portugal
Boutique 126 m²
Lisbonne, Portugal
Nombre de salles de bains 1
Surface 126 m²
Nombre d'étages 3
Well located store, a few meters from Avenida da Liberdade, close to all kinds of services a…
$1,16M
Propriété commerciale 96 m² dans Lisbonne, Portugal
Propriété commerciale 96 m²
Lisbonne, Portugal
Surface 96 m²
Nombre d'étages 10
The completely renovated modern project is located in an elegant busy area that has preserve…
$514,915
Entreprise établie 330 m² dans Misericordia, Portugal
Entreprise établie 330 m²
Misericordia, Portugal
Surface 330 m²
A residential complex in Lisbon, with a building base of 88 m2, on a plot of 93 m2, consists…
$2,25M
Boutique 330 m² dans Lisbonne, Portugal
Boutique 330 m²
Lisbonne, Portugal
Nombre de salles de bains 2
Surface 330 m²
Le magasin est idéalement situé, à Marquês de Pombal, proche de toutes sortes de services et…
$1,95M
Propriété commerciale 115 m² dans Madalena, Portugal
Propriété commerciale 115 m²
Madalena, Portugal
Nombre de salles de bains 3
Surface 115 m²
Magasin avec 115m2 situé à Saldanha. Inséré au rez-de-chaussée, il dispose d'un grand espa…
$1,17M
Restaurant 4 000 m² dans Oeiras, Portugal
Restaurant 4 000 m²
Oeiras, Portugal
Surface 4 000 m²
Sol 5/5
Garages pour 110 voitures et salles de stockage d'environ 1800 m2, y compris des salles tech…
$9,31M
Bureau 45 m² dans Lisbonne, Portugal
Bureau 45 m²
Lisbonne, Portugal
Surface 45 m²
Nombre d'étages 14
Panoramic is a two towers complex, with 24 and 18 floors' buildings, set in the noblest aven…
$279,954
Bureau 30 m² dans Lisbonne, Portugal
Bureau 30 m²
Lisbonne, Portugal
Surface 30 m²
Nombre d'étages 14
Panoramic is a two towers complex, with 24 and 18 floors' buildings, set in the noblest aven…
$195,668
Propriété commerciale 269 m² dans Madalena, Portugal
Propriété commerciale 269 m²
Madalena, Portugal
Surface 269 m²
Bâtiment avec projet approuvé, pour 3 maisons en bande situées dans le centre de Faro, à 5 m…
$476,787
Boutique 70 m² dans Lisbonne, Portugal
Boutique 70 m²
Lisbonne, Portugal
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Ce magasin est situé dans un bâtiment historique avec l'architecture de Pombal datant du XVI…
$406,669
Propriété commerciale 23 m² dans Madalena, Portugal
Propriété commerciale 23 m²
Madalena, Portugal
Surface 23 m²
Magasin situé au rez-de-chaussée, très bien placé dans l'une des principales avenues de Setú…
$183,828
