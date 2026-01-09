Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons Piscine à vendre en Funchal, Portugal

villas
12
7 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Funchal, Portugal
Villa 3 chambres
Funchal, Portugal
Chambres 3
Surface 332 m²
Grande villa pour une famille avec vue panoramique sur Funshala. Villa dans Le premier étage…
$728,353
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Funchal, Portugal
Villa 3 chambres
Funchal, Portugal
Chambres 3
Surface 132 m²
Nouvelle villa avec trois chambres, située dans la zone prestigieuse de San Martinho.Située …
$1,51M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Funchal, Portugal
Villa 4 chambres
Funchal, Portugal
Chambres 4
Surface 218 m²
Ce Madeira Diamond Estates moderne et de haute qualité est situé sur la pente de Funchal (îl…
$2,68M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Funchal, Portugal
Villa 3 chambres
Funchal, Portugal
Chambres 3
Surface 167 m²
La villa de style traditionnel située au sommet de la copropriété Palheiro Village, l'une de…
$501,107
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Funchal, Portugal
Villa 4 chambres
Funchal, Portugal
Chambres 4
Surface 1 000 m²
La villa dispose de quatre chambres spacieuses et une belle piscine dans le jardin paysager.…
$914,812
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Funchal, Portugal
Villa 3 chambres
Funchal, Portugal
Chambres 3
Surface 375 m²
La copropriété est située sur un terrain appartenant à Quinta da Boa Nova, avec seulement 23…
$686,400
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Funchal, Portugal
Villa 4 chambres
Funchal, Portugal
Chambres 4
Surface 412 m²
Villas Boa Nova est une copropriété composée de 6 villas unifamiliales et semi-détachées, to…
$743,503
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Funchal, Portugal

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
