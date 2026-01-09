Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Vue sur la mer Maisons à vendre en Funchal, Portugal

7 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Funchal, Portugal
Villa 3 chambres
Funchal, Portugal
Chambres 3
Surface 332 m²
Grande villa pour une famille avec vue panoramique sur Funshala. Villa dans Le premier étage…
$728,353
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Funchal, Portugal
Villa 3 chambres
Funchal, Portugal
Chambres 3
Surface 132 m²
Nouvelle villa avec trois chambres, située dans la zone prestigieuse de San Martinho.Située …
$1,51M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Funchal, Portugal
Villa 4 chambres
Funchal, Portugal
Chambres 4
Surface 218 m²
Ce Madeira Diamond Estates moderne et de haute qualité est situé sur la pente de Funchal (îl…
$2,68M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Funchal, Portugal
Villa 4 chambres
Funchal, Portugal
Chambres 4
Surface 1 000 m²
La villa dispose de quatre chambres spacieuses et une belle piscine dans le jardin paysager.…
$914,812
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Funchal, Portugal
Villa 3 chambres
Funchal, Portugal
Chambres 3
Surface 375 m²
La copropriété est située sur un terrain appartenant à Quinta da Boa Nova, avec seulement 23…
$686,400
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Funchal, Portugal
Villa 4 chambres
Funchal, Portugal
Chambres 4
Surface 412 m²
Villas Boa Nova est une copropriété composée de 6 villas unifamiliales et semi-détachées, to…
$743,503
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Funchal, Portugal
Villa 4 chambres
Funchal, Portugal
Chambres 4
Surface 871 m²
Une villa moderne d'un étage avec une vue panoramique imprenable sur la ville et la clairièr…
$2,91M
Laisser une demande

