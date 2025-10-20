Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Portugal
  3. Cascais
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Terrain de golf

Maisons près du club de golf à vendre en Cascais, Portugal

Villa 3 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 3 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 3
Surface 416 m²
Village moderne avec jardin et piscine dans un nouveau complexe dans la zone exclusive de Co…
$1,63M
Villa 3 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 3 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 3
Surface 400 m²
L'école et le nouveau campus universitaire Nova School Business and Economics (5 minutes à p…
$3,01M
Villa 3 chambres dans Alcabideche, Portugal
Villa 3 chambres
Alcabideche, Portugal
Chambres 3
Surface 360 m²
La villa est située dans la zone de la station balnéaire de Cascais, dans le parc naturel de…
$2,16M
Villa 3 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 3 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 3
Surface 176 m²
Nouvelle villa duplex de 3 chambres, d'une superficie totale de 176 m2, avec jardin et pisci…
$2,10M
Villa 4 chambres dans Sao Domingos de Rana, Portugal
Villa 4 chambres
Sao Domingos de Rana, Portugal
Chambres 4
Surface 214 m²
A separate villa under construction with modern lines, located on a plot of 317 m2, with a p…
$1,01M
Villa 3 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 3 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 3
Surface 225 m²
Villa avec 3 chambres, 225 m2, tout neuf, avec 3 places de parking, terrasses d'une superfic…
$3,62M
Villa 3 chambres dans Alcabideche, Portugal
Villa 3 chambres
Alcabideche, Portugal
Chambres 3
Surface 275 m²
Nouveau Penha Longa Vallée la copropriété se compose de 11 villas, chacune d'une superficie …
$1,22M
Villa 3 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 3 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 3
Surface 395 m²
Maison moderne, salon spacieux, 3 chambres-suites, cuisine entièrement équipée. Accès à un…
$2,32M
Villa 5 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 5 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 5
Surface 257 m²
Moderne светлый une maison avec des balcons spacieux et une terrasse d'où admirer les magnif…
$2,57M
