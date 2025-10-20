Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons avec jardin à vendre en Cascais, Portugal

Villa 3 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 3 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 3
Surface 337 m²
Le projet sur l'océan avec une vue frontale est une luxueuse copropriété Villa Maria Pia Con…
$758,320
Villa 3 chambres dans Alcabideche, Portugal
Villa 3 chambres
Alcabideche, Portugal
Chambres 3
Surface 241 m²
Villa triplex 3 chambres, neuf, avec une superficie totale de 241 m2 et une superficie extér…
$1,38M
Villa 3 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 3 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 3
Surface 416 m²
Village moderne avec jardin et piscine dans un nouveau complexe dans la zone exclusive de Co…
$1,63M
Villa 3 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 3 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 3
Surface 400 m²
L'école et le nouveau campus universitaire Nova School Business and Economics (5 minutes à p…
$3,01M
Villa 3 chambres dans Alcabideche, Portugal
Villa 3 chambres
Alcabideche, Portugal
Chambres 3
Surface 360 m²
La villa est située dans la zone de la station balnéaire de Cascais, dans le parc naturel de…
$2,16M
Villa 4 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 4 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 4
Surface 282 m²
Villa avec 4 chambres, une superficie totale de 282 m2, une nouvelle avec jardin, une piscin…
$2,39M
Villa 3 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 3 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 3
Surface 176 m²
Nouvelle villa duplex de 3 chambres, d'une superficie totale de 176 m2, avec jardin et pisci…
$2,10M
Villa 4 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 4 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 4
Surface 264 m²
Brésil Residence est un projet unique qui combine toute la sophistication de l'immobilier de…
$2,57M
Villa 4 chambres dans Sao Domingos de Rana, Portugal
Villa 4 chambres
Sao Domingos de Rana, Portugal
Chambres 4
Surface 214 m²
A separate villa under construction with modern lines, located on a plot of 317 m2, with a p…
$1,01M
Villa 3 chambres dans Alcabideche, Portugal
Villa 3 chambres
Alcabideche, Portugal
Chambres 3
Surface 266 m²
Villa séparée de deux étages en construction, dans un style moderne, avec un jardin et une p…
$1,74M
Villa 3 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 3 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 3
Surface 225 m²
Villa avec 3 chambres, 225 m2, tout neuf, avec 3 places de parking, terrasses d'une superfic…
$3,62M
Villa 4 chambres dans Alcabideche, Portugal
Villa 4 chambres
Alcabideche, Portugal
Chambres 4
Surface 350 m²
Une maison moderne de deux étages avec d'énormes balcons qui offre une vue imprenable sur l'…
$1,63M
Villa 3 chambres dans Alcabideche, Portugal
Villa 3 chambres
Alcabideche, Portugal
Chambres 3
Surface 275 m²
Nouveau Penha Longa Vallée la copropriété se compose de 11 villas, chacune d'une superficie …
$1,22M
Duplex 3 chambres dans Sao Domingos de Rana, Portugal
Duplex 3 chambres
Sao Domingos de Rana, Portugal
Chambres 3
Surface 180 m²
Deux niveaux Avec 3 chambres, avec balcon, avec une excellente décoration et de grandes fenê…
$618,322
Villa 3 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 3 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 3
Surface 395 m²
Maison moderne, salon spacieux, 3 chambres-suites, cuisine entièrement équipée. Accès à un…
$2,32M
Villa 4 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 4 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 4
Surface 341 m²
Castelhana Résidences est un nouveau complexe composé de 6 villas de qualité supérieure situ…
$1,25M
Villa 3 chambres dans Alcabideche, Portugal
Villa 3 chambres
Alcabideche, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 169 m²
For sale: Elegant 3-bedroom villa in one of Estoril’s most peaceful areas, just minutes from…
$1,51M
Villa 3 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 3 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 3
Surface 261 m²
Maison avec 3 chambres, une superficie de 213 mètres carrés, 3 étages, avec une terrasse sur…
$2,33M
Villa 3 chambres dans Alcabideche, Portugal
Villa 3 chambres
Alcabideche, Portugal
Chambres 3
Excellente villa de style moderne, avec jardin et piscine, située dans un quartier résidenti…
$1,86M
Villa 5 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 5 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 5
Surface 257 m²
Moderne светлый une maison avec des balcons spacieux et une terrasse d'où admirer les magnif…
$2,57M
