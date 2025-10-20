Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Portugal
  3. Cascais
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Cascais, Portugal

8 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 3 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 3
Surface 337 m²
Le projet sur l'océan avec une vue frontale est une luxueuse copropriété Villa Maria Pia Con…
$758,320
Villa 3 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 3 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 3
Surface 400 m²
L'école et le nouveau campus universitaire Nova School Business and Economics (5 minutes à p…
$3,01M
Villa 3 chambres dans Alcabideche, Portugal
Villa 3 chambres
Alcabideche, Portugal
Chambres 3
Surface 360 m²
La villa est située dans la zone de la station balnéaire de Cascais, dans le parc naturel de…
$2,16M
Villa 4 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 4 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 4
Surface 282 m²
Villa avec 4 chambres, une superficie totale de 282 m2, une nouvelle avec jardin, une piscin…
$2,39M
Villa 4 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 4 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 4
Surface 264 m²
Brésil Residence est un projet unique qui combine toute la sophistication de l'immobilier de…
$2,57M
Villa 4 chambres dans Alcabideche, Portugal
Villa 4 chambres
Alcabideche, Portugal
Chambres 4
Surface 350 m²
Une maison moderne de deux étages avec d'énormes balcons qui offre une vue imprenable sur l'…
$1,63M
Villa 3 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 3 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 3
Surface 395 m²
Maison moderne, salon spacieux, 3 chambres-suites, cuisine entièrement équipée. Accès à un…
$2,32M
Villa 3 chambres dans Cascais, Portugal
Villa 3 chambres
Cascais, Portugal
Chambres 3
Surface 261 m²
Maison avec 3 chambres, une superficie de 213 mètres carrés, 3 étages, avec une terrasse sur…
$2,33M
