Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Albufeira
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Terrasse

Maisons avec terrasse à vendre en Albufeira, Portugal

villas
43
maisons de ville
4
3 propriétés total trouvé
Duplex 1 chambre dans Albufeira, Portugal
Duplex 1 chambre
Albufeira, Portugal
Chambres 1
Surface 89 m²
Appartement de 1 chambre d'une superficie de 89 m2, parking et 2 terrasses, dans le nouveau …
$661,002
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Albufeira, Portugal
Villa 2 chambres
Albufeira, Portugal
Chambres 2
Surface 220 m²
Le premier étage de la villa Mendoeira se compose d'un hall d'entrée avec un salon spacieux,…
$2,31M
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Albufeira, Portugal
Maison de ville 2 chambres
Albufeira, Portugal
Chambres 2
Surface 148 m²
Situé sur les collines au-dessus de l'Albufeira au cœur de l'Algarve, Quinta Dourada est un …
$869,740
Laisser une demande
Sky ApartmentsSky Apartments
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Albufeira, Portugal

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller