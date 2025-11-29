Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons avec garage à vendre en Albufeira, Portugal

Duplex 1 chambre dans Albufeira, Portugal
Duplex 1 chambre
Albufeira, Portugal
Chambres 1
Surface 89 m²
Appartement de 1 chambre d'une superficie de 89 m2, parking et 2 terrasses, dans le nouveau …
$661,002
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Albufeira, Portugal
Villa 2 chambres
Albufeira, Portugal
Chambres 2
Surface 220 m²
Le premier étage de la villa Mendoeira se compose d'un hall d'entrée avec un salon spacieux,…
$2,31M
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Albufeira, Portugal
Maison de ville 2 chambres
Albufeira, Portugal
Chambres 2
Surface 148 m²
Situé sur les collines au-dessus de l'Albufeira au cœur de l'Algarve, Quinta Dourada est un …
$869,740
Laisser une demande
