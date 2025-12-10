Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas à vendre en Voïvodie de Mazovie, Pologne

Varsovie
12 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Dziekanow Nowy, Pologne
Villa 3 chambres
Dziekanow Nowy, Pologne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 136 m²
Nombre d'étages 2
DETACHED HOUSE IN A BEAUTIFUL, GREEN AREA OF DZIEKANÓW CLOSE TO THE CAPITAL OF POLAND - WARS…
$299,452
Villa 6 chambres dans Voïvodie de Mazovie, Pologne
Villa 6 chambres
Voïvodie de Mazovie, Pologne
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 315 m²
Nombre d'étages 2
These are ideal residences, refined in every detail. Modern, modernist style, attentive fini…
$1,37M
Villa 4 chambres dans Varsovie, Pologne
Villa 4 chambres
Varsovie, Pologne
Nombre de pièces 4
Surface 320 m²
Nombre d'étages 2
Comfort house: the ground floor is in sequence when entering the house – a hallway with a dr…
$1,34M
Villa 5 chambres dans Varsovie, Pologne
Villa 5 chambres
Varsovie, Pologne
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 230 m²
Nombre d'étages 2
NOUS VOUS OFFRONS UNE PROPOSITION POUR L'ACHAT D'UNE MAISON INDIVIDUELLE SUR UN TERRAIN DE P…
$635,843
Villa 3 chambres dans Los, Pologne
Villa 3 chambres
Los, Pologne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Nombre d'étages 1
An elegant house in which we will find a private area with three bedrooms, a dressing room, …
$484,806
Villa 4 chambres dans Varsovie, Pologne
Villa 4 chambres
Varsovie, Pologne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 280 m²
Nombre d'étages 2
New House & Turnkey The proposed houses are spacious, modernist blocks. Underground garag…
$881,732
Villa 4 chambres dans Varsovie, Pologne
Villa 4 chambres
Varsovie, Pologne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 318 m²
Nombre d'étages 2
New House & Turnkey The proposed houses are spacious, modernist blocks. Underground garag…
$990,439
Villa 4 chambres dans Varsovie, Pologne
Villa 4 chambres
Varsovie, Pologne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 297 m²
Nombre d'étages 2
We introduce you to an elegant, fully furnished house in an excellent location. The house…
$1,32M
Villa 4 chambres dans Varsovie, Pologne
Villa 4 chambres
Varsovie, Pologne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 320 m²
Nombre d'étages 2
Passion house: the ground floor is in turn entering the house – a hallway with a dressing ro…
$1,34M
Villa 3 chambres dans Los, Pologne
Villa 3 chambres
Los, Pologne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 175 m²
Nombre d'étages 1
The proposed house is a project of a modern single-storey house that stands out from its sur…
$519,508
Villa 5 chambres dans Varsovie, Pologne
Villa 5 chambres
Varsovie, Pologne
Nombre de pièces 5
Surface 320 m²
Nombre d'étages 2
Maison classique : le rez-de-chaussée entre à son tour dans la maison – un hall avec un dres…
$1,34M
Villa 5 chambres dans Varsovie, Pologne
Villa 5 chambres
Varsovie, Pologne
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 315 m²
Nombre d'étages 2
New House & Turnkey These are ideal residences, perfected in every detail. Modern, modern…
$1,30M
