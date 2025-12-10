Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Pologne
  3. Voïvodie de Mazovie
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Terrasse

Villas avec terrasse à vendre en Voïvodie de Mazovie, Pologne

Varsovie
8
1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Los, Pologne
Villa 3 chambres
Los, Pologne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 175 m²
Nombre d'étages 1
The proposed house is a project of a modern single-storey house that stands out from its sur…
$519,508
