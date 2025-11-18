Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. Varsovie
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Varsovie, Pologne

8 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Varsovie, Pologne
Villa 4 chambres
Varsovie, Pologne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 297 m²
Nombre d'étages 2
We introduce you to an elegant, fully furnished house in an excellent location. The house…
$1,32M
T.V.A.
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Varsovie, Pologne
Villa 5 chambres
Varsovie, Pologne
Nombre de pièces 5
Surface 320 m²
Nombre d'étages 2
Maison classique : le rez-de-chaussée entre à son tour dans la maison – un hall avec un dres…
$1,34M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Varsovie, Pologne
Villa 4 chambres
Varsovie, Pologne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 320 m²
Nombre d'étages 2
Passion house: the ground floor is in turn entering the house – a hallway with a dressing ro…
$1,34M
Laisser une demande
Monte OnlineMonte Online
Villa 4 chambres dans Varsovie, Pologne
Villa 4 chambres
Varsovie, Pologne
Nombre de pièces 4
Surface 320 m²
Nombre d'étages 2
Comfort house: the ground floor is in sequence when entering the house – a hallway with a dr…
$1,34M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Varsovie, Pologne
Villa 5 chambres
Varsovie, Pologne
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 315 m²
Nombre d'étages 2
New House & Turnkey These are ideal residences, perfected in every detail. Modern, modern…
$1,30M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Varsovie, Pologne
Villa 5 chambres
Varsovie, Pologne
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 230 m²
Nombre d'étages 2
NOUS VOUS OFFRONS UNE PROPOSITION POUR L'ACHAT D'UNE MAISON INDIVIDUELLE SUR UN TERRAIN DE P…
$635,843
Laisser une demande
Estate Service 24Estate Service 24
Villa 4 chambres dans Varsovie, Pologne
Villa 4 chambres
Varsovie, Pologne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 318 m²
Nombre d'étages 2
New House & Turnkey The proposed houses are spacious, modernist blocks. Underground garag…
$990,439
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Varsovie, Pologne
Villa 4 chambres
Varsovie, Pologne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 280 m²
Nombre d'étages 2
New House & Turnkey The proposed houses are spacious, modernist blocks. Underground garag…
$881,732
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Varsovie, Pologne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller