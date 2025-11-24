Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Tatlisu Belediyesi
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons à vendre en Tatlisu Belediyesi, Chypre du Nord

Akanthou
8
1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Akanthou, Chypre du Nord
Maison 3 chambres
Akanthou, Chypre du Nord
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 240 m²
Nombre d'étages 2
Discover Habitat: The Perfect Geographical Crossroads. Experience the unique concept of a Re…
$427,548
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
