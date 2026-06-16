Complexe résidentiel The Blue Residence

La Résidence Bleue est une résidence haut de gamme située dans la zone de villégiature dynamique d'Iskele, à Long Beach, l'un des endroits les plus souhaitables de Chypre-Nord.

Combinant architecture contemporaine, environnement paysager et excellentes commodités, le projet offre un style de vie idéal pour la résidence permanente, les vacances ou l'investissement.

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📍 Lieu principal

La Résidence Bleue bénéficie d'un emplacement stratégique au cœur du quartier touristique en croissance rapide d'Iskele.

Points saillants de l'emplacement :

🏖 À seulement 1 kilomètre de Long Beach

🌊 eaux méditerranéennes cristallines et plages de sable

🚴 Sentiers pédestres et cyclables le long du littoral

🍽 Restaurants, cafés et commerces à proximité

🏙 20 minutes du centre-ville de Famagusta

✈️ Accès facile aux aéroports de l'île

Long Beach est largement reconnue comme l'une des destinations d'investissement les plus prometteuses de Chypre-Nord.

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🏡 Architecture & Concept

La Blue Residence dispose d'une élégante architecture contemporaine conçue pour offrir confort, style et fonctionnalité.

✨ Conception architecturale moderne

🌿 Jardins paysagers professionnels

💡 Éclairage extérieur décoratif

🌴 Jardins tropicaux et espaces de détente

Le développement crée une véritable atmosphère de station balnéaire méditerranéenne toute l'année.

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🏠 Types de biens

Le projet se compose de 5 blocs et offre une variété d'appartements prêts à partir:

✔ Appartements de 1 chambre (1+1)

✔ Appartements de 2 chambres (2+1)

✔ Appartements 3 chambres (3+1)

Toutes les résidences disposent d'aménagements pratiques, d'espaces de vie spacieux et de finitions modernes.

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🌴 Installations et équipements

Les résidents bénéficient d'un large éventail d'installations de style de vie :

🏊 Piscines et espaces de loisirs

🏋️ Centre de remise en forme

Installations SPA

🌿 Zones récréatives familiales

🎠 Espaces pour enfants

🚶 Chemins de randonnée

🎾 Vie active et zones sportives

Tout ce qu'il faut pour vivre confortablement en station est disponible dans le cadre du développement.

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🛡 Sécurité et confort

🔒 Une communauté fermée et sécurisée

🛡 Systèmes d'accès contrôlé et de sécurité

🌿 Terrains paysagers bien entretenus

🚗 Stationnement

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💰 Possibilités d'investissement

Blue Residence offre d'excellentes possibilités pour les propriétaires et les investisseurs.

📈 Forte demande de location dans la région de Long Beach

🏖 Distance de marche vers la mer

🏡 Propriétés prêtes à louer

💎 Potentiel de croissance du capital à long terme

La Résidence Bleue allie confort moderne, charme méditerranéen, et une position côtière de choix dans l'une des destinations les plus attrayantes de Chypre-Nord.