Complexe résidentiel The Blue Residence

La Résidence Bleue est une résidence haut de gamme située dans la zone de villégiature dynamique d'Iskele, à Long Beach, l'un des endroits les plus souhaitables de Chypre-Nord.
Combinant architecture contemporaine, environnement paysager et excellentes commodités, le projet offre un style de vie idéal pour la résidence permanente, les vacances ou l'investissement.
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📍 Lieu principal
La Résidence Bleue bénéficie d'un emplacement stratégique au cœur du quartier touristique en croissance rapide d'Iskele.
Points saillants de l'emplacement :
🏖 À seulement 1 kilomètre de Long Beach
🌊 eaux méditerranéennes cristallines et plages de sable
🚴 Sentiers pédestres et cyclables le long du littoral
🍽 Restaurants, cafés et commerces à proximité
🏙 20 minutes du centre-ville de Famagusta
✈️ Accès facile aux aéroports de l'île
Long Beach est largement reconnue comme l'une des destinations d'investissement les plus prometteuses de Chypre-Nord.
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🏡 Architecture & Concept
La Blue Residence dispose d'une élégante architecture contemporaine conçue pour offrir confort, style et fonctionnalité.
✨ Conception architecturale moderne
🌿 Jardins paysagers professionnels
💡 Éclairage extérieur décoratif
🌴 Jardins tropicaux et espaces de détente
Le développement crée une véritable atmosphère de station balnéaire méditerranéenne toute l'année.
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🏠 Types de biens
Le projet se compose de 5 blocs et offre une variété d'appartements prêts à partir:
✔ Appartements de 1 chambre (1+1)
✔ Appartements de 2 chambres (2+1)
✔ Appartements 3 chambres (3+1)
Toutes les résidences disposent d'aménagements pratiques, d'espaces de vie spacieux et de finitions modernes.
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🌴 Installations et équipements
Les résidents bénéficient d'un large éventail d'installations de style de vie :
🏊 Piscines et espaces de loisirs
🏋️ Centre de remise en forme
Installations SPA
🌿 Zones récréatives familiales
🎠 Espaces pour enfants
🚶 Chemins de randonnée
🎾 Vie active et zones sportives
Tout ce qu'il faut pour vivre confortablement en station est disponible dans le cadre du développement.
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🛡 Sécurité et confort
🔒 Une communauté fermée et sécurisée
🛡 Systèmes d'accès contrôlé et de sécurité
🌿 Terrains paysagers bien entretenus
🚗 Stationnement
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💰 Possibilités d'investissement
Blue Residence offre d'excellentes possibilités pour les propriétaires et les investisseurs.
📈 Forte demande de location dans la région de Long Beach
🏖 Distance de marche vers la mer
🏡 Propriétés prêtes à louer
💎 Potentiel de croissance du capital à long terme
La Résidence Bleue allie confort moderne, charme méditerranéen, et une position côtière de choix dans l'une des destinations les plus attrayantes de Chypre-Nord.