Complexe résidentiel ISATIS ELYSIUM 2

Juste à quelques pas des sables dorés, équilibre tranquille avec actif, loin de l'agitation de la ville et pourtant avec un accès facile à ses centres d'affaires et de loisirs, le nord de Chypre est votre maison de rêve.
Aéroport de Larnaca 79 km
Nicosie 65 km
Ayia Napa 45 km
Aéroport d'Ercan 55 km
Famagusta 10 km
L'ensemble du projet couvre plus de 51 500 m2
Plaisir dans un monde où les rêves se réalisent. Où les familles prospèrent et les cœurs s'unissent – un endroit parfait pour appeler à la maison.
Niché dans l'estime d'ELYSIUM 2, il vous invite à une vie d'abondance, où chaque moment est enrichi de luxe et de confort. La vie ici est au-delà de l'ordinaire, offrant un monde propre, regorgeant d'équipements haut de gamme et d'attractions captivantes.
L'ELYSIUM 2 propose différents types d'appartements de deux étages:
Chaque résidence d'ELYSIUM 2 est achevée au plus haut niveau, mélangeant design contemporain et matériaux haut de gamme pour créer une expérience de vie côtière exceptionnelle.
Équipements
ELYSIQUE 2 a été soigneusement conçu pour offrir aux résidents une gamme raffinée et complète d'équipements, conçus pour élever la vie quotidienne
Diverses piscines intérieures/extérieures
Sauna
Bain turc
Gymnase
Café/Restaurant
Aire de jeux pour enfants
Cour de tennis
Terrain de volleyball
Réception
Espace barbecue
Plan de paiement
Comme le projet est en construction, une option de paiement flexible est disponible:
40 % d'acompte
30% de versements sans intérêt pendant 9 mois jusqu'au transfert des clés
30% de versements sans intérêt pendant 12 mois après le transfert des clés