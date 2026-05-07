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Complexe résidentiel ISATIS ELYSIUM 2

Spathariko, Chypre du Nord
depuis
$169,904
T.V.A.
depuis
$2,150/m²
;
15 1
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ID: 36530
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 07/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    İskele District
  • Ville
    Iskele Belediyesi
  • Village
    Spathariko

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion

À propos du complexe

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Juste à quelques pas des sables dorés, équilibre tranquille avec actif, loin de l'agitation de la ville et pourtant avec un accès facile à ses centres d'affaires et de loisirs, le nord de Chypre est votre maison de rêve.

Aéroport de Larnaca 79 km

Nicosie 65 km

Ayia Napa 45 km

Aéroport d'Ercan 55 km

Famagusta 10 km

L'ensemble du projet couvre plus de 51 500 m2

Plaisir dans un monde où les rêves se réalisent. Où les familles prospèrent et les cœurs s'unissent – un endroit parfait pour appeler à la maison.

Niché dans l'estime d'ELYSIUM 2, il vous invite à une vie d'abondance, où chaque moment est enrichi de luxe et de confort. La vie ici est au-delà de l'ordinaire, offrant un monde propre, regorgeant d'équipements haut de gamme et d'attractions captivantes.

L'ELYSIUM 2 propose différents types d'appartements de deux étages:

  • Studio
  • Une chambre à coucher
  • Deux chambres à coucher

Chaque résidence d'ELYSIUM 2 est achevée au plus haut niveau, mélangeant design contemporain et matériaux haut de gamme pour créer une expérience de vie côtière exceptionnelle.

Équipements

ELYSIQUE 2 a été soigneusement conçu pour offrir aux résidents une gamme raffinée et complète d'équipements, conçus pour élever la vie quotidienne

Diverses piscines intérieures/extérieures
Sauna
Bain turc
Gymnase
Café/Restaurant
Aire de jeux pour enfants
Cour de tennis
Terrain de volleyball
Réception
Espace barbecue

Plan de paiement

Comme le projet est en construction, une option de paiement flexible est disponible:

40 % d'acompte
30% de versements sans intérêt pendant 9 mois jusqu'au transfert des clés
30% de versements sans intérêt pendant 12 mois après le transfert des clés

Localisation sur la carte

Spathariko, Chypre du Nord

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