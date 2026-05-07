Complexe résidentiel ISATIS ELYSIUM 2

Juste à quelques pas des sables dorés, équilibre tranquille avec actif, loin de l'agitation de la ville et pourtant avec un accès facile à ses centres d'affaires et de loisirs, le nord de Chypre est votre maison de rêve.

Aéroport de Larnaca 79 km

Nicosie 65 km

Ayia Napa 45 km

Aéroport d'Ercan 55 km

Famagusta 10 km





L'ensemble du projet couvre plus de 51 500 m2

Plaisir dans un monde où les rêves se réalisent. Où les familles prospèrent et les cœurs s'unissent – un endroit parfait pour appeler à la maison.

Niché dans l'estime d'ELYSIUM 2, il vous invite à une vie d'abondance, où chaque moment est enrichi de luxe et de confort. La vie ici est au-delà de l'ordinaire, offrant un monde propre, regorgeant d'équipements haut de gamme et d'attractions captivantes.



L'ELYSIUM 2 propose différents types d'appartements de deux étages:

Studio

Une chambre à coucher

Deux chambres à coucher

Chaque résidence d'ELYSIUM 2 est achevée au plus haut niveau, mélangeant design contemporain et matériaux haut de gamme pour créer une expérience de vie côtière exceptionnelle.

Équipements

ELYSIQUE 2 a été soigneusement conçu pour offrir aux résidents une gamme raffinée et complète d'équipements, conçus pour élever la vie quotidienne

Diverses piscines intérieures/extérieures

Sauna

Bain turc

Gymnase

Café/Restaurant

Aire de jeux pour enfants

Cour de tennis

Terrain de volleyball

Réception

Espace barbecue



Plan de paiement

Comme le projet est en construction, une option de paiement flexible est disponible:

40 % d'acompte

30% de versements sans intérêt pendant 9 mois jusqu'au transfert des clés

30% de versements sans intérêt pendant 12 mois après le transfert des clés