Complexe résidentiel Magnolia Residence

Résidence Magnolia — La vie moderne intelligente à Iskele 🌴

Magnolia Résidence est un développement résidentiel innovant situé à Iskele, conçu pour ceux qui apprécient le style de vie moderne, le confort et la technologie.

Inspiré par la fleur de magnolia, symbole de stabilité, d'harmonie et de prospérité, le projet reflète ces valeurs dans tous les détails.

Magnolia La résidence n'est pas seulement un lieu de vie, mais un nouveau niveau de vie, combinant l'architecture, la technologie et une atmosphère de style resort.

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🏡 À propos du projet

Le développement offre un nombre limité d'unités, assurant confort et intimité:

• 36–38 appartements (studios, 1+1, 2+1, 3+1)

• formats: standard et duplex

• 6 villas jumelées

• 5 villas individuelles

Chaque propriété est conçue avec un accent sur l'espace, la fonctionnalité et le design contemporain.

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🌿 Caractéristiques du projet

📱 Technologies et automatisation de la maison intelligente

🏡 concept architectural moderne

🌿 environnement paysager

🔒 vie privée et sécurité

Magnolia Résidence offre un équilibre parfait entre confort urbain et vie paisible.

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🌴 Installations et équipements

🏊 piscine (55 × 10 m)

👶 piscine pour enfants avec toboggans

🏋️ Salle de sport

☕ cafétéria et minimarché

🌳 parc paysager et zones piétonnes

🎠 aire de jeux

🚗 bornes de recharge pour voitures électriques

🛡 communauté fermée avec sécurité 24/7

📹 Système CCTV

🚧 entrée contrôlée avec barrière

🚌 navette vers la plage

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📍 Lieu

Situé à Iskele, l'une des régions de Chypre-Nord qui connaît la croissance la plus rapide.

La région est connue pour :

🏖 proximité de Long Beach

🏗 développement rapide des infrastructures

📈 fort potentiel d'investissement

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Magnolia Résidence offre une combinaison parfaite de technologie moderne, de confort et de valeur d'investissement. 🌿✨