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Complexe résidentiel Magnolia Residence

Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$213,283
BTC
2.5369608
ETH
132.9729646
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210 869.7655335
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
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ID: 35087
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    İskele District
  • Ville
    Iskele Belediyesi
  • Ville
    Trikomo

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

En plus

  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

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Résidence Magnolia — La vie moderne intelligente à Iskele 🌴

Magnolia Résidence est un développement résidentiel innovant situé à Iskele, conçu pour ceux qui apprécient le style de vie moderne, le confort et la technologie.

Inspiré par la fleur de magnolia, symbole de stabilité, d'harmonie et de prospérité, le projet reflète ces valeurs dans tous les détails.

Magnolia La résidence n'est pas seulement un lieu de vie, mais un nouveau niveau de vie, combinant l'architecture, la technologie et une atmosphère de style resort.

---

🏡 À propos du projet

Le développement offre un nombre limité d'unités, assurant confort et intimité:

• 36–38 appartements (studios, 1+1, 2+1, 3+1)
• formats: standard et duplex
• 6 villas jumelées
• 5 villas individuelles

Chaque propriété est conçue avec un accent sur l'espace, la fonctionnalité et le design contemporain.

---

🌿 Caractéristiques du projet

📱 Technologies et automatisation de la maison intelligente
🏡 concept architectural moderne
🌿 environnement paysager
🔒 vie privée et sécurité

Magnolia Résidence offre un équilibre parfait entre confort urbain et vie paisible.

---

🌴 Installations et équipements

🏊 piscine (55 × 10 m)
👶 piscine pour enfants avec toboggans
🏋️ Salle de sport
☕ cafétéria et minimarché
🌳 parc paysager et zones piétonnes
🎠 aire de jeux

🚗 bornes de recharge pour voitures électriques
🛡 communauté fermée avec sécurité 24/7
📹 Système CCTV
🚧 entrée contrôlée avec barrière
🚌 navette vers la plage

---

📍 Lieu

Situé à Iskele, l'une des régions de Chypre-Nord qui connaît la croissance la plus rapide.

La région est connue pour :

🏖 proximité de Long Beach
🏗 développement rapide des infrastructures
📈 fort potentiel d'investissement

---

Magnolia Résidence offre une combinaison parfaite de technologie moderne, de confort et de valeur d'investissement. 🌿✨

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 106.0
Prix ​​par m², USD 2,012
Prix ​​de l'appartement, USD 212,478

Localisation sur la carte

Trikomo, Chypre du Nord

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
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Montant du prêt
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Période
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