Appartement dans un nouvel immeuble NCP-147 - K Islands is a tropical island–inspired

À propos du projet
K Islands est un complexe résidentiel en bord de mer, inspiré par les îles tropicales, situé à Tatlısu, Chypre du Nord, développé par Kensington Cyprus. Offrant une vue imprenable sur la plage et un emplacement exceptionnel en bord de mer, ce projet allie beauté naturelle et vie luxueuse. Conçu pour le confort, les loisirs et l’investissement, il est idéal pour ceux qui souhaitent acheter directement auprès du promoteur.
Points forts
Emplacement en bord de mer avec accès direct à une crique de sable
Superbe vue sur la mer et la montagne depuis chaque résidence
Architecture basse entourée d’un aménagement paysager tropical
Installations de style resort pour bien-être, loisirs et divertissement
Développé par Kensington Cyprus, promoteur de confiance
Types d’appartements disponibles
Studios
Appartements 1 chambre
Penthouses 1 chambre
Villas insulaires 1 chambre
Maisons mitoyennes 1 chambre
Atouts de l’emplacement
Situation directe en bord de mer avec crique de sable privée
À 15 minutes du Korineum Golf Club à Esentepe
À 40 minutes de Kyrenia et Famagouste
À 75 minutes de l’aéroport international de Larnaca
Commerces, cafés et sentiers à proximité
Équipements
Bistro et bar de piscine
Spa et centre de bien-être avec sauna et hammam
Piscine intérieure chauffée avec technologie eau salée
Salle de sport, espaces yoga et méditation
Sports nautiques et jardins d’herbes
Club enfants, aires de jeux, sentiers pédestres et pistes cyclables
Club House exclusif K Islands avec salon pour résidents
Options de paiement
35 % d’acompte à la signature du contrat (moins frais de réservation), solde de 65 % payable sur 36 mois sans intérêt. 5 % de remise pour paiement intégral à la signature. Paiements mensuels ou trimestriels disponibles.
Pourquoi investir dans K Islands, Tatlısu
Acheter un appartement directement auprès du promoteur en bord de mer, avec finitions haut de gamme et plans de paiement flexibles, constitue un investissement sûr pour les acheteurs du Royaume-Uni et d’Europe.
À propos de nous
DevoDirect – votre lien direct avec des promoteurs vérifiés à Chypre du Nord et au-delà.