Appartement dans un nouvel immeuble NCP-147 - K Islands is a tropical island–inspired

À propos du projet

K Islands est un complexe résidentiel en bord de mer, inspiré par les îles tropicales, situé à Tatlısu, Chypre du Nord, développé par Kensington Cyprus. Offrant une vue imprenable sur la plage et un emplacement exceptionnel en bord de mer, ce projet allie beauté naturelle et vie luxueuse. Conçu pour le confort, les loisirs et l’investissement, il est idéal pour ceux qui souhaitent acheter directement auprès du promoteur.

Points forts

Emplacement en bord de mer avec accès direct à une crique de sable

Superbe vue sur la mer et la montagne depuis chaque résidence

Architecture basse entourée d’un aménagement paysager tropical

Installations de style resort pour bien-être, loisirs et divertissement

Développé par Kensington Cyprus, promoteur de confiance

Types d’appartements disponibles

Studios

Appartements 1 chambre

Penthouses 1 chambre

Villas insulaires 1 chambre

Maisons mitoyennes 1 chambre

Atouts de l’emplacement

Situation directe en bord de mer avec crique de sable privée

À 15 minutes du Korineum Golf Club à Esentepe

À 40 minutes de Kyrenia et Famagouste

À 75 minutes de l’aéroport international de Larnaca

Commerces, cafés et sentiers à proximité

Équipements

Bistro et bar de piscine

Spa et centre de bien-être avec sauna et hammam

Piscine intérieure chauffée avec technologie eau salée

Salle de sport, espaces yoga et méditation

Sports nautiques et jardins d’herbes

Club enfants, aires de jeux, sentiers pédestres et pistes cyclables

Club House exclusif K Islands avec salon pour résidents

Options de paiement

35 % d’acompte à la signature du contrat (moins frais de réservation), solde de 65 % payable sur 36 mois sans intérêt. 5 % de remise pour paiement intégral à la signature. Paiements mensuels ou trimestriels disponibles.

Pourquoi investir dans K Islands, Tatlısu

Acheter un appartement directement auprès du promoteur en bord de mer, avec finitions haut de gamme et plans de paiement flexibles, constitue un investissement sûr pour les acheteurs du Royaume-Uni et d’Europe.

À propos de nous

DevoDirect – votre lien direct avec des promoteurs vérifiés à Chypre du Nord et au-delà.