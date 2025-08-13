  1. Realting.com
  Chypre du Nord
  Tatlisu Belediyesi
  Appartement dans un nouvel immeuble NCP-147 - K Islands is a tropical island–inspired

Appartement dans un nouvel immeuble NCP-147 - K Islands is a tropical island–inspired

Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$261,790
;
24
ID: 27414
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 13/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Gazimağusa District
  • Ville
    Tatlisu Belediyesi
  • Village
    Akanthou

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

En plus

  • Dépistage en ligne

À propos du complexe

À propos du projet
K Islands est un complexe résidentiel en bord de mer, inspiré par les îles tropicales, situé à Tatlısu, Chypre du Nord, développé par Kensington Cyprus. Offrant une vue imprenable sur la plage et un emplacement exceptionnel en bord de mer, ce projet allie beauté naturelle et vie luxueuse. Conçu pour le confort, les loisirs et l’investissement, il est idéal pour ceux qui souhaitent acheter directement auprès du promoteur.

Points forts

  • Emplacement en bord de mer avec accès direct à une crique de sable

  • Superbe vue sur la mer et la montagne depuis chaque résidence

  • Architecture basse entourée d’un aménagement paysager tropical

  • Installations de style resort pour bien-être, loisirs et divertissement

  • Développé par Kensington Cyprus, promoteur de confiance

Types d’appartements disponibles

  • Studios

  • Appartements 1 chambre

  • Penthouses 1 chambre

  • Villas insulaires 1 chambre

  • Maisons mitoyennes 1 chambre

Atouts de l’emplacement

  • Situation directe en bord de mer avec crique de sable privée

  • À 15 minutes du Korineum Golf Club à Esentepe

  • À 40 minutes de Kyrenia et Famagouste

  • À 75 minutes de l’aéroport international de Larnaca

  • Commerces, cafés et sentiers à proximité

Équipements

  • Bistro et bar de piscine

  • Spa et centre de bien-être avec sauna et hammam

  • Piscine intérieure chauffée avec technologie eau salée

  • Salle de sport, espaces yoga et méditation

  • Sports nautiques et jardins d’herbes

  • Club enfants, aires de jeux, sentiers pédestres et pistes cyclables

  • Club House exclusif K Islands avec salon pour résidents

Options de paiement
35 % d’acompte à la signature du contrat (moins frais de réservation), solde de 65 % payable sur 36 mois sans intérêt. 5 % de remise pour paiement intégral à la signature. Paiements mensuels ou trimestriels disponibles.

Pourquoi investir dans K Islands, Tatlısu
Acheter un appartement directement auprès du promoteur en bord de mer, avec finitions haut de gamme et plans de paiement flexibles, constitue un investissement sûr pour les acheteurs du Royaume-Uni et d’Europe.

À propos de nous
DevoDirect – votre lien direct avec des promoteurs vérifiés à Chypre du Nord et au-delà.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 72.0 – 85.0
Prix ​​par m², USD 4,723 – 7,925
Prix ​​de l'appartement, USD 401,413 – 570,569
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Villa
Surface, m² 85.0
Prix ​​par m², USD 4,185
Prix ​​de l'appartement, USD 355,767
Appartements Studio
Surface, m² 45.0
Prix ​​par m², USD 5,818
Prix ​​de l'appartement, USD 261,790

Localisation sur la carte

Akanthou, Chypre du Nord

