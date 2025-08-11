Appartement dans un nouvel immeuble NCP-145 - Habitat Residences is a sustainable coastal development in Kyrenia North Cyprus

À propos du projet :

Habitat Residences est un développement côtier durable situé à Kyrenia, au nord de Chypre, proposant des logements avec vue sur la mer entourés de verdure et d’installations de bien-être. Alliant design moderne et nature, ce projet est conçu pour une vie équilibrée et une valeur à long terme.

Points clés :

Résidences avec vue sur mer et conception écoresponsable

Installations de bien-être : spa, fitness, jardins biologiques

Construction de haute qualité par Evergreen Developments Group

Types d'appartements disponibles :

Habitat propose une gamme variée d’unités avec vue mer pour tous les styles de vie et budgets :

Studio

Appartement 1 chambre

Appartement 2 chambres

Penthouse 2 chambres

Penthouse 3 chambres

Points forts de l'emplacement :

À proximité de plages préservées et de sentiers de randonnée

Proche de marchés, restaurants, cafés et centres de bien-être

Accès facile aux sites culturels et historiques

Situé au cœur d'une zone résidentielle et d’investissement en plein essor

Installations :

Piscines intérieures et extérieures

Salle de sport, espaces yoga et spa

Sauna, hammam, installations anti-âge

Jardins biologiques, pistes cyclables et de jogging

Aires de jeux pour enfants et parcs paysagers

Restaurants gastronomiques, bars et commerces sur site

Sécurité 24h/24, conciergerie et gestion immobilière

Options de paiement :

Acompte de 35 %, solde à régler en 36 mensualités. Livraison prévue en 2028.

À propos de nous :

DevoDirect – votre lien direct avec des promoteurs immobiliers qualifiés dans le monde entier.