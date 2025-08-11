Appartement dans un nouvel immeuble NCP-145 - Habitat Residences is a sustainable coastal development in Kyrenia North Cyprus

À propos du projet :
Habitat Residences est un développement côtier durable situé à Kyrenia, au nord de Chypre, proposant des logements avec vue sur la mer entourés de verdure et d’installations de bien-être. Alliant design moderne et nature, ce projet est conçu pour une vie équilibrée et une valeur à long terme.
Points clés :
Résidences avec vue sur mer et conception écoresponsable
Installations de bien-être : spa, fitness, jardins biologiques
Construction de haute qualité par Evergreen Developments Group
Types d'appartements disponibles :
Habitat propose une gamme variée d’unités avec vue mer pour tous les styles de vie et budgets :
Studio
Appartement 1 chambre
Appartement 2 chambres
Penthouse 2 chambres
Penthouse 3 chambres
Points forts de l'emplacement :
À proximité de plages préservées et de sentiers de randonnée
Proche de marchés, restaurants, cafés et centres de bien-être
Accès facile aux sites culturels et historiques
Situé au cœur d'une zone résidentielle et d’investissement en plein essor
Installations :
Piscines intérieures et extérieures
Salle de sport, espaces yoga et spa
Sauna, hammam, installations anti-âge
Jardins biologiques, pistes cyclables et de jogging
Aires de jeux pour enfants et parcs paysagers
Restaurants gastronomiques, bars et commerces sur site
Sécurité 24h/24, conciergerie et gestion immobilière
Options de paiement :
Acompte de 35 %, solde à régler en 36 mensualités. Livraison prévue en 2028.
À propos de nous :
DevoDirect – votre lien direct avec des promoteurs immobiliers qualifiés dans le monde entier.