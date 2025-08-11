Appartement dans un nouvel immeuble NCP-145 - Habitat Residences is a sustainable coastal development in Kyrenia North Cyprus

  1. Realting.com
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$155,310
;
19
ID: 27404
Dernière actualisation: 11/08/2025

Emplacement

  Pays
    Chypre du Nord
  Région
    Kyrenia
  Ville
    Girne Belediyesi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  L'année de construction
    L'année de construction
    2028

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  Piscine
  Gym
  Ascenseur

À propos du complexe

À propos du projet :
Habitat Residences est un développement côtier durable situé à Kyrenia, au nord de Chypre, proposant des logements avec vue sur la mer entourés de verdure et d'installations de bien-être. Alliant design moderne et nature, ce projet est conçu pour une vie équilibrée et une valeur à long terme.

Points clés :

  Résidences avec vue sur mer et conception écoresponsable

  Installations de bien-être : spa, fitness, jardins biologiques

  Construction de haute qualité par Evergreen Developments Group

Types d'appartements disponibles :
Habitat propose une gamme variée d'unités avec vue mer pour tous les styles de vie et budgets :

  Studio

  Appartement 1 chambre

  Appartement 2 chambres

  Penthouse 2 chambres

  Penthouse 3 chambres

Points forts de l'emplacement :

  À proximité de plages préservées et de sentiers de randonnée

  Proche de marchés, restaurants, cafés et centres de bien-être

  Accès facile aux sites culturels et historiques

  Situé au cœur d'une zone résidentielle et d'investissement en plein essor

Installations :

  Piscines intérieures et extérieures

  Salle de sport, espaces yoga et spa

  Sauna, hammam, installations anti-âge

  Jardins biologiques, pistes cyclables et de jogging

  Aires de jeux pour enfants et parcs paysagers

  Restaurants gastronomiques, bars et commerces sur site

  Sécurité 24h/24, conciergerie et gestion immobilière

Options de paiement :
Acompte de 35 %, solde à régler en 36 mensualités. Livraison prévue en 2028.

À propos de nous :
DevoDirect – votre lien direct avec des promoteurs immobiliers qualifiés dans le monde entier.

Localisation sur la carte

Girne Belediyesi, Chypre du Nord

