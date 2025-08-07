Appartement dans un nouvel immeuble NCP-174 A great investment opportunity - Dedeman Suites & Residences is a seafront

À propos du projet :

Une excellente opportunité d’investissement — Dedeman Suites & Residences est un projet résidentiel en bord de mer entièrement meublé, situé à Güzelyurt, Chypre du Nord, géré par la plus grande chaîne hôtelière de Turquie. Bénéficiant d’un titre de propriété turc, d’équipements de style resort et d’un taux d’achèvement de 85 %, ce projet constitue un placement à fort potentiel mêlant hospitalité, bien-être et revenus locatifs.

Points clés :

Géré par Dedeman, la plus grande chaîne hôtelière de Turquie

Titre de propriété turc – accessible aux acheteurs étrangers

Appartements entièrement meublés avec des équipements de niveau hôtelier

85 % de la construction déjà terminée

Emplacement en front de mer avec infrastructures médicales, touristiques et de bien-être

Types d’appartements disponibles :

Des résidences de style hôtelier conçues pour un usage personnel ou un investissement locatif à haut rendement :

Appartement 1 chambre

Appartement 2 chambres

Atouts de la localisation :

Accès direct à la mer et proximité avec les principales destinations de la région :

Situation en bord de mer

À 10 minutes de Güzelyurt

À 15 minutes de Lefke / poste-frontière

À 30 minutes de Nicosie (Lefkoşa)

À 50 minutes de Kyrenia (Girne)

Infrastructures et services :

Un complexe de style resort offrant des prestations de qualité dans les domaines du bien-être, de la santé et de l’hôtellerie :

Plages privées entretenues

Piscines chauffées intérieures et extérieures

Centre de bien-être, clinique esthétique, centre anti-âge

Restaurants, marina et sports nautiques

Jardins paysagers et zones médicales de bien-être

Yoga, salle de sport, cryo-sauna, programmes détox, prise en charge du diabète, bien-être mental, etc.

Services à domicile : consultations médicales, FIV, kinésithérapie, soins aux nourrissons

Options de paiement :

Payez 50 % à la signature, puis le solde de 50 % en versements échelonnés sans intérêt jusqu’en juin 2026.

Paiements flexibles tous les 3 ou 6 mois.

Financement bancaire disponible.

À propos de nous :

DevoDirect – votre lien direct avec des promoteurs immobiliers qualifiés à travers le monde.