  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Guzelyurt Belediyesi
  4. Appartement dans un nouvel immeuble NCP-174 A great investment opportunity - Dedeman Suites & Residences is a seafront

Appartement dans un nouvel immeuble NCP-174 A great investment opportunity - Dedeman Suites & Residences is a seafront

Morphou, Chypre du Nord
depuis
$202,704
;
16
Laisser une demande
Adresse Adresse
Paramètres Paramètres
Description Description
Appartements Appartements
Médias Médias
ID: 27347
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 07/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Güzelyurt District
  • Ville
    Guzelyurt Belediyesi
  • Ville
    Morphou

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

À propos du complexe

À propos du projet :

Une excellente opportunité d’investissement — Dedeman Suites & Residences est un projet résidentiel en bord de mer entièrement meublé, situé à Güzelyurt, Chypre du Nord, géré par la plus grande chaîne hôtelière de Turquie. Bénéficiant d’un titre de propriété turc, d’équipements de style resort et d’un taux d’achèvement de 85 %, ce projet constitue un placement à fort potentiel mêlant hospitalité, bien-être et revenus locatifs.

Points clés :

  • Géré par Dedeman, la plus grande chaîne hôtelière de Turquie

  • Titre de propriété turc – accessible aux acheteurs étrangers

  • Appartements entièrement meublés avec des équipements de niveau hôtelier

  • 85 % de la construction déjà terminée

  • Emplacement en front de mer avec infrastructures médicales, touristiques et de bien-être

Types d’appartements disponibles :

Des résidences de style hôtelier conçues pour un usage personnel ou un investissement locatif à haut rendement :

  • Appartement 1 chambre

  • Appartement 2 chambres

Atouts de la localisation :

Accès direct à la mer et proximité avec les principales destinations de la région :

  • Situation en bord de mer

  • À 10 minutes de Güzelyurt

  • À 15 minutes de Lefke / poste-frontière

  • À 30 minutes de Nicosie (Lefkoşa)

  • À 50 minutes de Kyrenia (Girne)

Infrastructures et services :

Un complexe de style resort offrant des prestations de qualité dans les domaines du bien-être, de la santé et de l’hôtellerie :

  • Plages privées entretenues

  • Piscines chauffées intérieures et extérieures

  • Centre de bien-être, clinique esthétique, centre anti-âge

  • Restaurants, marina et sports nautiques

  • Jardins paysagers et zones médicales de bien-être

  • Yoga, salle de sport, cryo-sauna, programmes détox, prise en charge du diabète, bien-être mental, etc.

  • Services à domicile : consultations médicales, FIV, kinésithérapie, soins aux nourrissons

Options de paiement :

Payez 50 % à la signature, puis le solde de 50 % en versements échelonnés sans intérêt jusqu’en juin 2026.
Paiements flexibles tous les 3 ou 6 mois.
Financement bancaire disponible.

À propos de nous :

DevoDirect – votre lien direct avec des promoteurs immobiliers qualifiés à travers le monde.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 61.0
Prix ​​par m², USD 3,323
Prix ​​de l'appartement, USD 202,704
Appartements 2 chambres
Surface, m² 104.0
Prix ​​par m², USD 4,075
Prix ​​de l'appartement, USD 423,759

Localisation sur la carte

Morphou, Chypre du Nord

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Park Avenue
Thermeia, Chypre du Nord
depuis
$303,906
Immeuble NCP-151 Bellapais Villas is a boutique mountainside development in Incesu
Klepini, Chypre du Nord
depuis
$299,204
Quartier résidentiel Royal Sun Residence
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$291,304
Quartier résidentiel Sky Deluxia Life
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$150,085
Complexe résidentiel ELITE LIFE
Karavas, Chypre du Nord
depuis
$118,277
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble NCP-174 A great investment opportunity - Dedeman Suites & Residences is a seafront
Morphou, Chypre du Nord
depuis
$202,704
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel The Horizon *
Quartier résidentiel The Horizon *
Kalogreia, Chypre du Nord
depuis
$563,609
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Immeuble NCP-117 Set directly on the seafront in Bahceli
Immeuble NCP-117 Set directly on the seafront in Bahceli
Kalogreia, Chypre du Nord
depuis
$161,842
L'année de construction 2025
Surface 49–285 m²
4 objets immobiliers 4
À propos du projet : Situé en bord de mer à Bahçeli, C’est La Vie est un complexe résidentiel boutique conçu pour le bien-être, la détente et les vues imprenables sur la Méditerranée. Son aménagement en terrasses garantit une vue panoramique sur la mer depuis chaque logement, avec une prior…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
49.0 – 93.0
162,239 – 231,770
Apartment 3 chambres
285.0
872,547
Agence
Properties and partners
Laisser une demande
Complexe résidentiel Two-bedroom apartment in the Sea Terra complex near the sea.
Complexe résidentiel Two-bedroom apartment in the Sea Terra complex near the sea.
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$115,019
Options de finition Аvec finition
Appartement 3 pièces 71.4 m2 à 5 minutes de la mer. Complexe résidentiel prestigieux situé sur une colline dans une zone protégée avec une vue unique sur la mer Méditerranée.Les appartements sont spécialement situés pour offrir une intimité et une vue dégagée sur la nature.Tous les apparteme…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Realting.com
Aller