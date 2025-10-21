Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Lefkosa
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Lefkosa, Chypre du Nord

Appartement Supprimer
Tout effacer
27 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Appartement 1 chambre
Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 64 m²
Nombre d'étages 1
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Этажи. Северный Кипр.
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Latviešu, Türkçe
Appartement 1 chambre dans Trachoni, Chypre du Nord
Appartement 1 chambre
Trachoni, Chypre du Nord
Chambres 1
Surface 50 m²
Ce projet est idéalement situé au sud-ouest du centre-ville historique de Limassol dans la p…
$272,119
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Appartement 4 chambres dans Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Appartement 4 chambres
Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 4
Surface 160 m²
Nombre d'étages 2
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Этажи. Северный Кипр.
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Latviešu, Türkçe
Appartement 2 chambres dans Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Appartement 2 chambres
Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 97 m²
Nombre d'étages 2
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Этажи. Северный Кипр.
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Latviešu, Türkçe
Appartement 3 chambres dans Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Appartement 3 chambres
Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 175 m²
Nombre d'étages 2
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Этажи. Северный Кипр.
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Latviešu, Türkçe
Appartement 1 chambre dans Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Appartement 1 chambre
Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Surface 60 m²
$126,226
Laisser une demande
Estate Service 24Estate Service 24
Appartement 2 chambres dans Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Appartement 2 chambres
Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 89 m²
This project, located in a serene residential area of Nicosia near the city center, Universi…
$322,587
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Appartement 3 chambres
Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 145 m²
Sol 3
Appartements à Chypre-Nord, Lefkoşa, proche de toutes les commodités Lefkoşa est une ville s…
$361,476
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Appartement 2 chambres
Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
$63,246
Laisser une demande
Property InvestProperty Invest
Appartement 3 chambres dans Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Appartement 3 chambres
Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 186 m²
Appartement de trois chambres dans un complexe exclusif situé en bord de mer de Limassol. Ch…
$2,61M
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Appartement 3 chambres
Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 133 m²
Sol 3
Property Summary - A Third floor Apartment. - Extending to approximately 122 sq. m. inte…
$280,948
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Appartement 1 chambre
Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Sol 3
Appartements à Chypre-Nord, Lefkoşa, proche de toutes les commodités Lefkoşa est une ville s…
$214,553
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Appartement 2 chambres
Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
$72,577
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Appartement 2 chambres
Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
$47,233
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Appartement 2 chambres
Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Chambres 2
Surface 84 m²
$79,489
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Gonyeli, Chypre du Nord
Studio 1 chambre
Gonyeli, Chypre du Nord
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Nombre d'étages 2
$96,211
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Appartement 1 chambre
Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
$50,113
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Appartement 3 chambres
Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 179 m²
Sol 4/4
For sale 3-bedroom apartments in a new complex under construction in Nicosia, Agios Dometios…
$266,772
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Appartement 3 chambres
Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 220 m²
Nombre d'étages 2
Situé au cœur de Chypre-Nord, Kyrenia est une ville côtière étonnante qui offre un mélange p…
$434,146
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ÖVENÇOĞLU GROUP
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Penthouse 2 chambres dans Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Penthouse 2 chambres
Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 167 m²
Sol 4
Appartements à Chypre-Nord, Lefkoşa, proche de toutes les commodités Lefkoşa est une ville s…
$317,251
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Appartement 2 chambres
Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Sol 4
Property Summary - A Fourth floor Apt. - Extending to approximately 85 sq. m. internal a…
$204,913
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Appartement 2 chambres
Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 106 m²
Appartement de deux chambres dans un complexe exclusif situé en bord de mer de Limassol. Cha…
$2,17M
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Appartement 2 chambres
Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Sol 3
Appartements à Chypre-Nord, Lefkoşa, proche de toutes les commodités Lefkoşa est une ville s…
$283,350
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Appartement 2 chambres
Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 145 m²
Sol 4/23
For sale 2 bedroom apartment in a new high-rise under construction in the center of Nicosia.…
$398,589
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Appartement 2 chambres
Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 125 m²
Sol 29/34
For sale a penthouse in one of the most iconic projects in Nicosia, in a famous skyscraper w…
$1,10M
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Appartement 2 chambres
Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 113 m²
Sol 26/34
Apartments for sale in one of the most iconic projects in Nicosia, in a famous skyscraper wi…
$912,255
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Gonyeli, Chypre du Nord
Appartement 3 chambres
Gonyeli, Chypre du Nord
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
$144,002
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Lefkosa, Chypre du Nord

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller