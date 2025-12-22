Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Lefkosa
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en Lefkosa, Chypre du Nord

2 BHK
4
Appartement Supprimer
Tout effacer
6 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Appartement 3 chambres
Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 145 m²
Sol 3
Appartements à Chypre-Nord, Lefkoşa, proche de toutes les commodités Lefkoşa est une ville s…
$328,818
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Appartement 1 chambre
Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Sol 3
Appartements à Chypre-Nord, Lefkoşa, proche de toutes les commodités Lefkoşa est une ville s…
$214,906
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Appartement 2 chambres
Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Sol 3
Appartements à Chypre-Nord, Lefkoşa, proche de toutes les commodités Lefkoşa est une ville s…
$316,237
Laisser une demande
NicoleNicole
Penthouse 2 chambres dans Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Penthouse 2 chambres
Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 167 m²
Sol 4
Appartements à Chypre-Nord, Lefkoşa, proche de toutes les commodités Lefkoşa est une ville s…
$315,066
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Gonyeli, Chypre du Nord
Studio 1 chambre
Gonyeli, Chypre du Nord
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Nombre d'étages 2
$96,211
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Appartement 1 chambre
Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Surface 60 m²
$126,226
Laisser une demande
Estate Service 24Estate Service 24

Caractéristiques des propriétés en Lefkosa, Chypre du Nord

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller