  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Lapithos
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville

Maisons de ville à vendre en Lapithos, Chypre du Nord

2 propriétés total trouvé
Maison de ville 2 chambres dans Lapithos, Chypre du Nord
Maison de ville 2 chambres
Lapithos, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 95 m²
Sol 1/2
Maison de ville 2+1 avec versements jusqu'à 3 ans!A votre attention, nous vous proposons une…
$317,948
Maison de ville 2 chambres dans Lapithos, Chypre du Nord
Maison de ville 2 chambres
Lapithos, Chypre du Nord
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 128 m²
Комплекс вилл находится в самой живописной части острова в 10 км от Кирении, на границе посе…
$425,420
