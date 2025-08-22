Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Bord du lac Appartements à vendre en Iskele District, Chypre du Nord

16 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Trikomo, Chypre du Nord
Appartement 2 chambres
Trikomo, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 69 m²
À propos du projet : CC Towers Iskele est un complexe résidentiel moderne situé à Boğaz, Is…
$83,541
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Trikomo, Chypre du Nord
Studio 1 chambre
Trikomo, Chypre du Nord
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 44 m²
À propos du projet : Ce complexe en bord de mer offre une vue panoramique à 180° sur la Méd…
$160,344
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Trikomo, Chypre du Nord
Appartement 1 chambre
Trikomo, Chypre du Nord
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 86 m²
À propos du Projet : Ocean Life Residence est un projet en bord de mer de la Noyanlar Group…
$173,125
Laisser une demande
TekceTekce
Appartement 2 chambres dans Trikomo, Chypre du Nord
Appartement 2 chambres
Trikomo, Chypre du Nord
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 66 m²
À propos du Projet : Olea Cyprus Project est un développement résidentiel paisible de Noyan…
$96,439
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Trikomo, Chypre du Nord
Appartement 2 chambres
Trikomo, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 113 m²
À propos du projet : Ce complexe en bord de mer offre une vue panoramique à 180° sur la Méd…
$292,802
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Trikomo, Chypre du Nord
Appartement 1 chambre
Trikomo, Chypre du Nord
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
À propos du projet : Ce complexe en bord de mer offre une vue panoramique à 180° sur la Méd…
$267,238
Laisser une demande
Penthouse 4 chambres dans Trikomo, Chypre du Nord
Penthouse 4 chambres
Trikomo, Chypre du Nord
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
À propos du projet : Ce complexe en bord de mer offre une vue panoramique à 180° sur la Méd…
$1,63M
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Trikomo, Chypre du Nord
Studio 1 chambre
Trikomo, Chypre du Nord
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
À propos du Projet : Ocean Life Residence est un projet en bord de mer de la Noyanlar Group…
$104,572
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Trikomo, Chypre du Nord
Penthouse 2 chambres
Trikomo, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 272 m²
À propos du projet : Ce complexe en bord de mer offre une vue panoramique à 180° sur la Méd…
$695,985
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Trikomo, Chypre du Nord
Penthouse 3 chambres
Trikomo, Chypre du Nord
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 306 m²
À propos du projet : Ce complexe en bord de mer offre une vue panoramique à 180° sur la Méd…
$1,32M
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Trikomo, Chypre du Nord
Penthouse 3 chambres
Trikomo, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 241 m²
À propos du Projet : Olea Cyprus Project est un développement résidentiel paisible de Noyan…
$168,477
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Trikomo, Chypre du Nord
Penthouse 2 chambres
Trikomo, Chypre du Nord
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 133 m²
À propos du Projet : Olea Cyprus Project est un développement résidentiel paisible de Noyan…
$139,429
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Trikomo, Chypre du Nord
Appartement 2 chambres
Trikomo, Chypre du Nord
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 125 m²
À propos du Projet : Ocean Life Residence est un projet en bord de mer de la Noyanlar Group…
$218,439
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Trikomo, Chypre du Nord
Appartement 3 chambres
Trikomo, Chypre du Nord
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 162 m²
À propos du projet : Ce complexe en bord de mer offre une vue panoramique à 180° sur la Méd…
$454,600
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Trikomo, Chypre du Nord
Appartement 3 chambres
Trikomo, Chypre du Nord
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 104 m²
À propos du Projet : Olea Cyprus Project est un développement résidentiel paisible de Noyan…
$128,972
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Trikomo, Chypre du Nord
Appartement 1 chambre
Trikomo, Chypre du Nord
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
À propos du Projet : Olea Cyprus Project est un développement résidentiel paisible de Noyan…
$84,239
Laisser une demande

