Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. İskele District
  4. Résidentiel
  5. Appartements à plusieurs niveaux

Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Iskele District, Chypre du Nord

Iskele Belediyesi
7
Trikomo
4
Appartements à plusieurs niveaux Supprimer
Tout effacer
9 propriétés total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Trikomo, Chypre du Nord
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Trikomo, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 95 m²
Nombre d'étages 2
Апартаменты 2+1 Лофт таунхаус в строящемся, современном комплексе La Isla Villas расположенн…
$248,495
Laisser une demande
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Trikomo, Chypre du Nord
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Trikomo, Chypre du Nord
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 91 m²
À propos du projet : À seulement 10 minutes à pied de la mer, Arcadia est un nouveau comple…
$226,646
Laisser une demande
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Bogazi, Chypre du Nord
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Bogazi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Sol 2/3
The 9 villas called Dimora with 4 bedrooms & swimming pool are the crown jewel of the Medite…
$267,569
Laisser une demande
AdriastarAdriastar
Appartements à plusieurs niveaux dans Trikomo, Chypre du Nord
Appartements à plusieurs niveaux
Trikomo, Chypre du Nord
Surface 55 m²
Sol 10/2
Your dream of a seaside luxurious home is about to come true… Large variety of leisure…
$102,536
Laisser une demande
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Trikomo, Chypre du Nord
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Trikomo, Chypre du Nord
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
À propos du projet : À seulement 10 minutes à pied de la mer, Arcadia est un nouveau comple…
$160,467
Laisser une demande
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Monarga, Chypre du Nord
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Monarga, Chypre du Nord
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 74 m²
Sol 1/2
avor Every Moment: Escape to La Joya Perla ?️? Immerse yourself into a world of flavor an…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Iskele District, Chypre du Nord
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Iskele District, Chypre du Nord
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 69 m²
Nombre d'étages 2
conditions
$209,124
Laisser une demande
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Bogazi, Chypre du Nord
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Bogazi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 53 m²
Sol 1/2
The Four Seasons Life project comes to life in the most beautiful and natural place of the M…
$128,954
Laisser une demande
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Vathylakas, Chypre du Nord
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Vathylakas, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 112 m²
Sol 1/2
conditions
$278,966
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Iskele District, Chypre du Nord

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller