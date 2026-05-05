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Vue sur la mer Condos à vendre en Iskele Belediyesi, Chypre du Nord

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Condo 2 chambres dans Flamoudi, Chypre du Nord
Condo 2 chambres
Flamoudi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
RÉSIDENCES DE RÉSORT DE QUERENCIA 180° INVESTISSEMENTWellness Luxury Residence Votre partena…
$310,079
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Caractéristiques des propriétés en Iskele Belediyesi, Chypre du Nord

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Piscine
avec Vue du lac
Bon marché
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