Bord du lac Bungalows à vendre en Chypre du Nord

Girne Belediyesi
9
Kyrenia
7
Catalkoy Esentepe Belediyesi
3
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
3
Aucune propriété n'a été trouvée dans cette région. Soyez le premier à ajouter votre propriété sur notre plateforme
Laisser une demande gratuite pour une requête de recherche
Biens similaires aux alentours

Vous pouvez consulter les propriétés à vendre dans d'autres sections de notre portail
Appartement 2 chambres dans Trikomo, Chypre du Nord
Appartement 2 chambres
Trikomo, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 77 m²
Sol 9/9
Prix baissé !40 000 £ moins cher que le développeur.A vendre un appartement moderne dans le …
$140,912
Fermer
Appartement 1 chambre dans Trikomo, Chypre du Nord
Appartement 1 chambre
Trikomo, Chypre du Nord
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 66 m²
Sol 2/9
Projet moderne sur Long Beach - Appartement 1+1 dans le complexe VenisePrix : 80 000 livres.…
$107,362
Fermer
Appartement 2 chambres dans Trikomo, Chypre du Nord
Appartement 2 chambres
Trikomo, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 118 m²
Sol 6/8
Vente urgente - 2+1 appartement à Park Resident, Long BeachPrix: 145 000 £ TVA et le trafic …
$195,464
Fermer
AdriastarAdriastar
Villa 3 chambres dans Kalogreia, Chypre du Nord
Villa 3 chambres
Kalogreia, Chypre du Nord
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 223 m²
Nombre d'étages 2
Luxe moderne au bord de la mer !   À l’est de Girne (Kyrenia), dans le pittoresque qua…
$769,355
Fermer
Appartement 1 chambre dans Girne Belediyesi, Chypre du Nord
Appartement 1 chambre
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 66 m²
Sol 1/2
Appartements à proximité du terrain de golf à Karaağaç Girne Girne est un espace de vie popu…
$353,092
Penthouse 1 chambre dans Girne Belediyesi, Chypre du Nord
Penthouse 1 chambre
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Sol 2/2
Appartements dans un complexe bien équipé dans le nord de Chypre Girne Karaağaç Village, est…
$259,011
Appartement 1 chambre dans Lefka, Chypre du Nord
Appartement 1 chambre
Lefka, Chypre du Nord
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Sol 7/9
Appartement 1 Chambre à distance de marche de la mer à Gaziveren, Lefke Chypre, la plus gran…
$108,796
Appartement 2 chambres dans Trikomo, Chypre du Nord
Appartement 2 chambres
Trikomo, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 118 m²
Sol 5/8
Offre exclusive - appartement 2+1 avec finition design à côté de Long BeachPrix: 240 000 £. …
$323,527
Fermer
Appartement 2 chambres dans Iskele Belediyesi, Chypre du Nord
Appartement 2 chambres
Iskele Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 69 m²
Sol 3/5
Bel appartement 2+1 à Mackenzie Residence - à seulement 2 minutes de la plageAppartement.For…
$134,803
Fermer
Penthouse 3 chambres dans Girne Belediyesi, Chypre du Nord
Penthouse 3 chambres
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 234 m²
Nombre d'étages 3
Appartements à Alsancak Girne, Entouré par la mer et la nature Alsancak est un quartier popu…
$1,06M
Appartement 2 chambres dans Agridaki, Chypre du Nord
Appartement 2 chambres
Agridaki, Chypre du Nord
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 95 m²
$63,619
Appartement 4 chambres dans Trikomo, Chypre du Nord
Appartement 4 chambres
Trikomo, Chypre du Nord
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 227 m²
Sol 4/13
Appartement prêt à vivre dans le nord de Chypre Iskele Distance de marche à Long Beach L'île…
$706,987
